HOME SPORTS NETTING

Dipuji Setinggi Langit oleh Viktor Axelsen, Anthony Ginting Beri Respons Dingin

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |05:02 WIB
Dipuji Setinggi Langit oleh Viktor Axelsen, Anthony Ginting Beri Respons Dingin
Anthony Ginting (kiri) dan Viktor Axelsen terus bersaing. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

DIPUJI setinggi langit oleh Viktor Axelsen, Anthony Ginting tak terbuai. Juara Singapore Open 2023 itu mengatakan justru dirinya yang harus banyak belajar dari Viktor Axelsen.

“Itu (bertalenta) kan orang lain yang bilang, tapi terima kasih untuk pujiannya,” kata Anthony Ginting kepada awak media termasuk tim MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur.

Anthony Ginting

“Skillful dan bertalenta enggak cukup juga, harus belajar dari Axelsen juga. Mulai dari kerja keras dan fokusnya, teknis dan nonteknisnya untuk improve ke depannya,” tambah pebulu tangkis yang baru saja melamar sang kekasih ini.

Viktor Axelsen dan Anthony Ginting saat ini menempati peringkat satu dan dua nomor tunggal putra. Hanya saja dalam rekor pertemuan, keduanya sangat jomplang.

Dalam 10 pertemuan terakhir saja, Anthony Ginting selalu keok dari peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 tersebut. Meski begitu, Viktor Axelsen tak mau meremehkan Anthony Ginting dan justru melemparkan pujian kepada sang rival.

“Kamu tahu enggak? Ginting itu jelas secara teknik lebih bertalenta daripada saya. Ia memainkan permainan bulutangkis yang spektakuler dan sangat enak untuk disaksikan. Kalau permainan saya mungkin lebih membosankan,” kata Axelsen kelar mengalahkan Anthony Ginting di final Indonesia Open 2023.

Halaman:
1 2
