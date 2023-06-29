Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Momen Marco Bezzecchi Bikin Marc Marquez Tersudut di MotoGP Prancis 2023, Balaskan Dendam Valentino Rossi?

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |11:52 WIB
Momen Marco Bezzecchi Bikin Marc Marquez Tersudut di MotoGP Prancis 2023, Balaskan Dendam Valentino Rossi?
Marco Bezzecchi bersama Marc Marquez. (Foto: Instagram/@marcobez72)
MOMEN Marco Bezzecchi bikin Marc Marquez tersudut di MotoGP Prancis 2023 mencuri perhatian. Sejumlah netizen pun mengaitkan momen ini dengan guru Marco Bezzecchi, Valentino Rossi, yang memang dulu bersaing ketat dengan Marc Marquez.

Ya, Marco Bezzecchi sukses tampil gacor di MotoGP Prancis 2023. Pembalap yang membela TIM Mooney VR46 milik Valentino Rossi itu bahkan keluar sebagai pemenang di Sirkuit Le Mans, Prancis, pada Minggu 14 Mei 2023.

Marco Bezzecchi

Aksi Marco Bezzecchi di MotoGP Prancis 2023 pun menyuguhkan banyak momen yang mencuri perhatian. Salah satunya kala dirinya bersaing ketat dengan Marc Marquez.

Dilansir dari akun Tiktok @hsjs3959, kala itu, Marco Bezzecchi yang sedang berada di belakang Marc Marquez berusaha menyalip juara dunia 6 kali MotoGP itu. Usaha Bezzecchi pun berbuah manis, bahkan dirinya sampai bisa membuat Marc Marquez tersudut hingga melebar saat melintas di tikungan.

“Sempat menjatuhkan sang guru di MotoGP 2018 di Sirkuit Argentina. Di tahun 2023, Marco Bezzecchi jatuhkan mental Marc Marquez di MotoGP Le Mans Prancis,” tulis akun tersebut dalam unggahan momen persaingan Bezzecchi dengan Marquez itu.

Ya, Marquez memang gagal total di MotoGP Prancis 2023. Jagoan Repsol Honda itu bahkan tak mendapatkan satu pun poin karena gagal finis. Marquez harus terjatuh di lap ke-26 usai mencoba menahan Martin yang berusaha merebut posisinya.

Halaman:
1 2
