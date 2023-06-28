Wakil Indonesia Borong Ratusan Medali di Turnamen Ice Skating Malaysia

Wakil Indonesia bersinar di Kejuaraan Ice Skating yang digelar di Malaysia. (Foto: Ist)

SUBANG JAYA – Kabar luar biasa datang dari cabang olahraga (cabor) ice skating, yang mana sejumlah wakil Indonesia sukses memborong medali di Kejuaraan Ice Skating Institute Asia (ISIAsia) Championship 2023. Dalam perlombaan yang digelar di Malaysia pada 22-25 Juni 2023 itu, tepatnya wakil Indonesia membawa pulang lebih dari 100 medali dari kejuaraan tersebut.

Ajang ISIAsia Championship 2023 yang diselenggarakan di Sunway Pyramid Ice, Malaysia, ini diikuti sekira 450 skater yang berasal dari tujuh negara, yakni Malaysia, Indonesia, Thailand, Cina, Filipina, Amerika Serikat, dan Kuwait.

Salah satu skater asal Indonesia, Raisha Calmaira menjadi salah satu atlet yang bersinar di turnamen tersebut. Ia pun mengaku bersyukur dan takjub bisa ikut mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Raisha lantas berterima kasih atas dukungan semua pihak selama perlombaan berlangsung.

“Kompetisinya sangat exciting, terus juga bersyukur sudah bisa lomba di negara yang berbeda dan membawa nama Indonesia,” ujar Raisha kepada wartawan, Rabu (28/6/2023).

Raisha sendiri merasa bersyukur bisa masuk tiga besar di semua kategori perlombaan yang ia ikuti. Tak hanya itu, keberhasilan ini memberi pengalaman berarti bagi ajang-ajang selanjutnya.

“Selain mendapat medali, dapat juga pengalaman, pelajaran, dan teman baru dari event kemarin. Selain itu juga dapat confidence buat menjalani kompetisi lagi di masa depan,” sambung Raisha.