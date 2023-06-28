Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Wimbledon 2023: Petenis Nomor 1 Dunia Jagokan Novak Djokovic Juara

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |10:42 WIB
Wimbledon 2023: Petenis Nomor 1 Dunia Jagokan Novak Djokovic Juara
Petenis asal Spanyol, Carlos Alcaraz bersama Novak Djokovic. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON - Meski berstatus petenit tunggal putra satu dunia, Carlo Alcaraz merasa dirinya bakal kesulitan untuk memenangkan Wimbledon 2023. Pasalnya ia merasa kandidat terkuat untuk memenangkan gelar grand slam tersebut adalah petenis asal Serbia, Novak Djokovic.

Alcaraz menilai Djokovic masih menjadi unggulan pertama di Wimbledon 2023. Apalagi ia merasa saat ini Djokovic tengah dalam performa terbaiknya.

"Saya sangat percaya diri jelang tampil di Wimbledon. Saya mengakhiri pekan ini dengan bermain di level tertinggi, jadi saat ini saya merasa sebagai salah satu unggulan untuk menang, tetapi masih harus mencari pengalaman lebih di lapangan rumpu," ujar Alcaraz dikutip dari Borneo Bulletin, Rabu (28/6/2023).

"Novak (Djokovic) masih menjadi unggulan utama untuk memenangi Wimbledon, tetapi saya akan mencoba untuk berjuang sekuat tenaga agar bisa mengalahkannya atau melaju hingga final," tegasnya.

Novak Djokovic

Bukan tanpa alasan petenis 36 tahun itu masih dijagokan di Wimbledon tahun ini. Pasalnya, dua tahun terakhir berturut-turut, gelar juara mampu disabet Djokovic.

Tidak hanya itu, sepanjang kariernya, Djokovic juga sudah mengoleksi tujuh piala Wimbledon. Pertama kali dia memenanginya yakni pada 2011 silam.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/19/40/2848827/segini-total-hadiah-yang-didapat-juara-wimbledon-2023-carlos-alcaraz-1YCCAMlhbH.JPG
Segini Total Hadiah yang Didapat Juara Wimbledon 2023 Carlos Alcaraz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/18/40/2848224/gagal-juara-wimbledon-2023-karena-carlos-alcaraz-novak-djokovic-dia-pemain-lengkap-perpaduan-saya-rafael-nadal-dan-roger-federer-RHbbsB0yPd.jpg
Gagal Juara Wimbledon 2023 karena Carlos Alcaraz, Novak Djokovic: Dia Pemain Lengkap, Perpaduan Saya, Rafael Nadal, dan Roger Federer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/17/40/2847579/juara-wimbledon-2023-usai-menang-atas-novak-djokovic-carlos-alcaraz-senang-bukan-main-kweYIq7dQ9.jpg
Juara Wimbledon 2023 Usai Menang atas Novak Djokovic, Carlos Alcaraz Senang Bukan Main!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/17/40/2847404/hasil-final-wimbledon-2023-kalahkan-novak-djokovic-carlos-alcaraz-sabet-gelar-juara-pHu9j6wvEc.jpg
Hasil Final Wimbledon 2023: Kalahkan Novak Djokovic, Carlos Alcaraz Sabet Gelar Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/40/2847134/takluk-dari-marketa-vondrousova-di-final-grand-slam-ons-jabeur-sebut-ini-kekalahan-terpahitnya-Tc3avpz2Ig.jpg
Takluk dari Marketa Vondrousova di Final Grand Slam, Ons Jabeur Sebut Ini Kekalahan Terpahitnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/40/2847116/raih-gelar-grand-slam-pertama-marketa-vondrousova-sebut-ons-jabeur-petenis-yang-menginspirasi-BsGRS2skjz.jpg
Raih Gelar Grand Slam Pertama, Marketa Vondrousova Sebut Ons Jabeur Petenis yang Menginspirasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement