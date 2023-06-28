Soal Tampil Bersama Kevin Sanjaya di Olimpiade Paris 2024, Rahmat Hidayat: Pelan-Pelan

SOAL tampil bersama Kevin Sanjaya di Olimpiade Paris 2024, Rahmat Hidayat tak mau terburu-buru. Pebulu tangkis ganda putra berusia 20 tahun tersebut terpilih sebagai rekan baru Kevin Sanjaya.

Rahmat Hidayat diumumkan oleh pelatih Herry Iman Pierngadi pada Rabu (28/6/2023) ini sebagai pasangan baru Kevin Sanjaya. Untuk saat ini, statusnya masih sementara karena Marcus Fernaldi selaku pasangan utama Kevin sedang menepi akibat cedera.

Namun, jika performa Kevin/Rahmat cukup apik, maka ada kemungkinan duet ini diteruskan. Termasuk, jika mereka berhasil merebut tiket ke Olimpiade Paris 2024, yang kualifikasinya sudah dimulai sejak Mei 2023 lalu.

Menanggapi hal tersebut, Rahmat tidak bisa berbicara banyak. Apalagi keduanya juga baru menjalani latihan perdana sebagai pasangan pada hari ini dan belum melakoni turnamen.

"Mungkin kalau buat Olimpiade sih saya enggak bisa ngomong banyak ya," kata Rahmat di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu (28/6/2023).