Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Herry IP Bakal Bersabar Tunggu Rahmat Hidayat Beradaptasi dengan Kevin Sanjaya

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |20:23 WIB
Herry IP Bakal Bersabar Tunggu Rahmat Hidayat Beradaptasi dengan Kevin Sanjaya
Rahmat Hidayat bakal jadi tandem sementara Kevin Sanjaya (Foto: PBSI)
A
A
A

HERRY Iman Pierngadi (Herry IP) bakal bersabar tunggu Rahmat Hidayat beradaptasi dengan Kevin Sanjaya. Pelatih ganda putra Indonesia itu mengatakan bahwa proses adaptasi Rahmat dengan Pramudya Kusumawardana tidak bisa disamakan dengan Kevin.

Kevin menjatuhkan pilihan kepada Rahmat sebagai pasangan barunya. Sebab, pasangan aslinya, Marcus Gideon, perlu menepi sejenak setelah mengalami cedera dan naik meja operasi.

Rahmat Hidayat/Pramudya Kusumawardana

Ini akan menjadi kesempatan kedua bagi Rahmat untuk berpasangan dengan seniornya dari Pelatnas PBSI. Sebelumnya, pebulu tangkis berusia 20 tahun ini menjadi duet Pramudya Kusumawardana kala Yeremia Rambitan menepi karena cedera parah.

Meski baru dipasangkan, kala itu Pramudya/Rahmat langsung nyetel. Mereka sukses menyabet dua gelar juara dalam dua turnamen pertama mereka yakni di ajang Indonesia International Challenge Malang 2022 dan Indonesia Masters Super 100 2022.

Kesuksesan itu membuat Herry IP menaruh keyakinan Rahmat bisa bermain bersama Kevin. Namun, dia tidak akan memburu-buru sang pemain muda. Jadi, tetap memperkirakan waktu yang lebih lama untuk bisa menyesuaikan diri dengan permainan Kevin.

Pasalnya, Pramudya dan Kevin merupakan dua tipe pemain yang berbeda. Pramudya memang merupakan pemain belakang sehingga cocok dengan Rahmat, yang adalah pemain depan. Sementara Kevin dan Rahmat sama-sama pemain depan sehingga bakal ada modifikasi dari pola permainan mereka termasuk dari segi rotasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/40/3176110/simak_kisah_lucu_huang_yaqiong_yang_ketahuan_pacaran_dengan_sesama_pebulu_tangkis_gara_gara_calon_mertua-gGdo_large.jpg
Kisah Lucu Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong, Berusaha Tutupi Hubungan Asmara Malah Dibocorkan Calon Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175865/berikut_tiga_pebulu_tangkis_yang_pernah_berlatih_di_padepokan_dubai_milik_viktor_axelsen-AmWG_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Pernah Berlatih di Padepokan Dubai Milik Viktor Axelsen, Nomor 1 Loh Kean Yew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175787/lee_zii_jia-8iuV_large.jpg
Kisah Sedih Lee Zii Jia, Peraih Medali Olimpiade yang Cedera Berkepanjangan hingga Harus Mundur di 3 Ajang Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/40/3175719/simak_kisah_pebulu_tangkis_cantik_huang_yaqiong_yang_berjuang_melawan-AbtY_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Huang Yaqiong, Berjuang Lawan Homesick saat Kecil hingga Pensiun di Puncak Karier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175439/daniel_marthin-itp1_large.jpg
Update Kondisi Daniel Marthin dari Cedera Lutut: Sudah Kembali Berlatih, Targetkan Comeback Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175360/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_thailand_sirivannavari_nariratana_yang_ternyata_putri_raja-XViy_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thailand Sirivannavari Nariratana, Putri Raja Terkaya Maha Vajiralongkorn Pemilik 20 Selir
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement