Rahmat Hidayat Beberkan Pengalaman Latihan Perdana dengan Kevin Sanjaya

RAHMAT Hidayat beberkan pengalaman latihan perdana dengan Kevin Sanjaya. Pebulu tangkis berusia 20 tahun tersebut mengaku mendapat banyak arahan dari sang senior ketika ada di lapangan.

Rahmat diumumkan sebagai rekan baru Kevin Sanjaya pada Rabu (28/6/2023) pagi WIB. Tim MNC Portal Indonesia berkesempatan melihat langsung Keviin dan Rahmat latihan bersama di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur. Mereka menjalani latih tanding kontra pemain lainnya.

Setelah pertandingan tersebut, pelatih ganda putra Herry Iman Pierngadi alias Herry IP menyebut bahwa Kevin telah memilih Rahmat sebagai pasangan barunya. Sebab, untuk sementara, Kevin tak bisa berpasangan dengan Marcus Gideon yang sedang absen panjang akibat cedera.

Ternyata, ini merupakan kali pertama Kevin/Rahmat berlatih bersama sebagai pasangan baru. Mereka nampak kompak dan padu saat bermain di atas lapangan.

Rahmat berkisah tentang pengalamannya berlatih untuk pertama kali bersama sang pebulu tangkis berusia 27 tahun. Dia mengatakan bahwa Kevin sudah memberi instruksi soal menyamakan pola permainan.

“Paling cuma kasih tau, kalau buang ke sini kemana, abis ini kemana, cuma itu-itu aja sih. Enggak ada yang spesial sih buat hari ini,” kata Rahmat kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu (28/6/2203).