Herry IP Akan Jadikan Rahmat Hidayat sebagai Pemain Belakang, Siapkan Program Khusus

PROGRAM khusus disiapkan Kepala pelatih ganda putra Indonesia, Herry Iman Pierngadi, bagi Rahmat Hidayat usai diduetkan dengan Kevin Sanjaya. Hal ini dilakukan karena keduanya sama-sama berposisi sebagai pemain depan.

Pelatih berusia 60 tahun itu mengonfirmasi akan mengubah peran Rahmat yang sebelumnya berposisi sebagai pemain depan. Pemain kelahiran Batam itu akan diplot sebagai pemain belakang yang akan meng-cover Kevin.

"Iya Rahmatnya (akan berubah peran) karena Kevin kan sudah matang (sebagai pemain depan), tinggal menyesuaikan aja. Rahmatnya yang harus menyesuaikan dan kasih latihan-latihan yang khusus lah," kata Herry di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu (28/6/2023).

Demi meningkatkan performa Rahmat di area belakang, Herry pun akan menyiapkan program khusus untuk pemain berusia 20 tahun itu. Tidak hanya itu, program khusus tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Rahmat.

"Yang pasti saya sebagai pelatih memberikan program khusus untuk Rahmat agar bisa cover Kevin," tambah Herry.