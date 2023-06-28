Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gantikan Posisi Marcus Gideon, Herry IP Sampaikan Pesan Ini untuk Rahmat Hidayat

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |16:43 WIB
Gantikan Posisi Marcus Gideon, Herry IP Sampaikan Pesan Ini untuk Rahmat Hidayat
Rahmat Hidayat/Foto: PBSI
RAHMAT Hidayat akhirnya ditunjuk sebagai pasangan baru Kevin Sanjaya Sukamuljo menggantikan Marcus Gideon yang tengah cidera. Pelatih ganda putra Indonesia, Herry Iman Pierngady pun menitipkan pesan kepada pemain muda ganda putra Pelatnas PBSI itu.

Penunjukan Rahmat Hidayat sebagai pasangan Kevin Sanjaya diungkapkan Herry IP kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, pada Rabu (28/6/2023).

Berduet dengan mantan pemain ranking satu dunia tentu meningkatkan ekspektasi para pecinta bulutangkis Tanah Air pada pemain berusia 20 tahun itu. Pastinya, beban berat kini juga berada di pundaknya karena dia menggantikan sosok seorang Marcus Fernaldi Gideon, yang sedang mengalami cedera.

Oleh karena itu, Herry IP menitipkan pesan pada Rahmat. Dia ingin anak buahnya itu bermain lepas dan tak merasa terbebani berduet dengan Kevin karena masih memiliki masa depan yang panjang.

 BACA JUGA:

“Saya sudah pesen (ke Rahmat), kamu nothing to lose saja, masih muda, istilahnya lebih banyak menangnya lah dia karena lebih muda, nothing to lose, progresnya juga masih panjang,” kata Herry IP.

Hal senada juga terlontar dari bibir Rahmat saat ditanya soal pesan Herry IP untuknya. Satu hal yang menurut pelatih berjuluk Coach Naga Api itu harus ditingkatkan darinya adalah dari segi kekuatan tenaganya.

