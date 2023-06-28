Jadi Partner Kevin Sanjaya, Rahmat Hidayat: Kaget, Canggung, Takut-Takut, Gugup





RAHMAT Hidayat mengaku perasaannya campur aduk saat mengetahui dirinya menjadi partner seniornya, Kevin Sanjaya. Ia merasa kaget, canggung, takut-takut hingga gugup.

Sebagaimana diketahui, pada pekan lalu Herry IP mengatakan bahwa Kevin bakal sementara dipecah dari duetnya, Marcus Fernaldi Gideon. Sebab, Marcus mengalami cedera dan harus naik meja operasi sehingga akan absen dalam waktu yang cukup lama.

Kondisi tersebut membuat pemain berusia 27 tahun itu bakal dipasangkan dengan pemain baru oleh Herry IP. Tujuannya, agar dia tetap bertanding selagi menunggu Marcus pulih dari cedera.

Pada akhirnya, Kevin memilih Rahmat sebagai pasangan barunya. Dia merasa cocok dari segi komunikasi dan chemistry dengan juniornya itu.

Kevin/Rahmat pun untuk kali pertama berlatih bersama setelah dipasangkan pada hari ini, Rabu (28/6/2023) di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur. Dia pun mengaku tak menyangka bisa berpasangan dengan sang senior karena mereka berdua sama-sama pemain depan.

“Pasti kaget ya karena saya sama-sama pemain depan. Tapi saya berusaha untuk bisa menutup kekurangan untuk jadi pemain belakang juga, sama-sama lah, jadi pemain belakang juga. Jadi kita bisa saling menutupi lah,” kata Rahmat kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Rabu (28/6/2023).