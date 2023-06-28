Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ini Skill Mematikan Ganda Campuran Malaysia yang Mulai Jadi Langganan Juara Hasil Racikan Nova Widianto

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |16:20 WIB
Ini Skill Mematikan Ganda Campuran Malaysia yang Mulai Jadi Langganan Juara Hasil Racikan Nova Widianto
Chen Tang Jie/Toh Ee Wei jadi pasangan mematikan Malaysia sejak diasuh Nova Widianto (Foto: Twitter/BA_Malaysia)
A
A
A

INI skill mematikan ganda campuran Malaysia yang mulai jadi langganan juara hasil racikan Nova Widianto. Pelatih asal Indonesia, Nova Widianto, telah memberikan dampak positif semenjak gabung Federasi Bulu Tangkis Malaysia (BAM) dengan menciptakan pasangan Chen Tang Jie/Toh Ee Wei.

Nova Widianto memutuskan untuk meninggalkan PBSI pada akhir tahun 2022 lalu. Eks pasangan Liliyana Natsir memilih menerima pinangan BAM untuk melatih tim ganda campuran Malaysia.

Nova Widianto

Hasilnya sudah mulai kentara pada tahun ini. Nova meramu pasangan Chen Tang Jie/Toh Ee Wei menjadi duet yang mematikan hingga menjadi langganan juara.

Chen Tang Jie/Toh Ee Wei baru menjuarai Taipei Open 2023 pada akhir pekan lalu. Itu merupakan gelar ketiga mereka pada tahun ini setelah Iran Fajr International Challenge 2023 dan Orleans Masters 2023.

Pasangan ganda campuran ranking 15 BWF tersebut memiliki banyak skill untuk mematikan lawan-lawannya. Salah satunya adalah pertahanan yang tangguh, sebagaimana yang diperlihatkan ketika jumpa pasangan Korea Selatan, Seo Seung Jae/Chae Yu Jung di Piala Sudirman 2023.

Keduanya tak ragu menjatuhkan diri berkali-kali demi mengembalikan bola dari pasangan Korea Selatan. Itu terjadi ketika kedudukan 10-4 untuk pasangan Malaysia di set pertama. Hebatnya, serangkaian penyelamatan gemilang Chen/Toh berakhir dengan sebuah poin untuk mereka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/40/3176110/simak_kisah_lucu_huang_yaqiong_yang_ketahuan_pacaran_dengan_sesama_pebulu_tangkis_gara_gara_calon_mertua-gGdo_large.jpg
Kisah Lucu Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong, Berusaha Tutupi Hubungan Asmara Malah Dibocorkan Calon Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175865/berikut_tiga_pebulu_tangkis_yang_pernah_berlatih_di_padepokan_dubai_milik_viktor_axelsen-AmWG_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Pernah Berlatih di Padepokan Dubai Milik Viktor Axelsen, Nomor 1 Loh Kean Yew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175787/lee_zii_jia-8iuV_large.jpg
Kisah Sedih Lee Zii Jia, Peraih Medali Olimpiade yang Cedera Berkepanjangan hingga Harus Mundur di 3 Ajang Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/40/3175719/simak_kisah_pebulu_tangkis_cantik_huang_yaqiong_yang_berjuang_melawan-AbtY_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Huang Yaqiong, Berjuang Lawan Homesick saat Kecil hingga Pensiun di Puncak Karier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175439/daniel_marthin-itp1_large.jpg
Update Kondisi Daniel Marthin dari Cedera Lutut: Sudah Kembali Berlatih, Targetkan Comeback Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175360/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_thailand_sirivannavari_nariratana_yang_ternyata_putri_raja-XViy_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thailand Sirivannavari Nariratana, Putri Raja Terkaya Maha Vajiralongkorn Pemilik 20 Selir
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement