Ini Skill Mematikan Ganda Campuran Malaysia yang Mulai Jadi Langganan Juara Hasil Racikan Nova Widianto

INI skill mematikan ganda campuran Malaysia yang mulai jadi langganan juara hasil racikan Nova Widianto. Pelatih asal Indonesia, Nova Widianto, telah memberikan dampak positif semenjak gabung Federasi Bulu Tangkis Malaysia (BAM) dengan menciptakan pasangan Chen Tang Jie/Toh Ee Wei.

Nova Widianto memutuskan untuk meninggalkan PBSI pada akhir tahun 2022 lalu. Eks pasangan Liliyana Natsir memilih menerima pinangan BAM untuk melatih tim ganda campuran Malaysia.

Hasilnya sudah mulai kentara pada tahun ini. Nova meramu pasangan Chen Tang Jie/Toh Ee Wei menjadi duet yang mematikan hingga menjadi langganan juara.

Chen Tang Jie/Toh Ee Wei baru menjuarai Taipei Open 2023 pada akhir pekan lalu. Itu merupakan gelar ketiga mereka pada tahun ini setelah Iran Fajr International Challenge 2023 dan Orleans Masters 2023.

Pasangan ganda campuran ranking 15 BWF tersebut memiliki banyak skill untuk mematikan lawan-lawannya. Salah satunya adalah pertahanan yang tangguh, sebagaimana yang diperlihatkan ketika jumpa pasangan Korea Selatan, Seo Seung Jae/Chae Yu Jung di Piala Sudirman 2023.

Keduanya tak ragu menjatuhkan diri berkali-kali demi mengembalikan bola dari pasangan Korea Selatan. Itu terjadi ketika kedudukan 10-4 untuk pasangan Malaysia di set pertama. Hebatnya, serangkaian penyelamatan gemilang Chen/Toh berakhir dengan sebuah poin untuk mereka.