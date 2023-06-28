Herry IP Akan Patenkan Duet Kevin/Rahmat Jika Menuai Hasil Positif

KEPALA pelatih ganda putra Indonesia, Herry Iman Pierngadi mengatakan, duet anyar Kevin Sanjaya Sukamuljo/Rahmat Hidayat akan terus berlanjut jika hasilnya positif. Andai itu terjadi Herry menyetujui keduanya menjadi pasangan tetap.

Sebagaimana diketahui, Herry telah mengonfirmasi bahwa Kevin memilih Rahmat sebagai pasangan barunya untuk menggantikan Marcus Gideon yang tengah dibekap cidera. Status ini masih bersifat sementara sambil menunggu pemulihan cedera partner Kevin tersebut.

Meski begitu, Herry tidak menutup kemungkinan untuk mematenkan Kevin/Rahmat. Namun, hal itu dengan syarat jika duet itu meraih hasil positif.

Apalagi pada tahun ini penghitungan Olimpiade Paris 2024 sudah dimulai. Sehingga kemungkinan untuk mematenkan Kevin/Rahmat cukup terbuka.

BACA JUGA:

"Go ahead (kalau bagus). Karena saya enggak bisa pastiin Marcus kapan start main lagi karena dia harus recovery, konsultasi sama dokter," ucap Herry di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu (28/6/2023).