Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Herry IP Akan Patenkan Duet Kevin/Rahmat Jika Menuai Hasil Positif

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |14:55 WIB
Herry IP Akan Patenkan Duet Kevin/Rahmat Jika Menuai Hasil Positif
Rahmat Hidayat dipilih jadi tandem baru Kevin Sanjaya/Foto: PBSI
A
A
A

KEPALA pelatih ganda putra Indonesia, Herry Iman Pierngadi mengatakan, duet anyar Kevin Sanjaya Sukamuljo/Rahmat Hidayat akan terus berlanjut jika hasilnya positif. Andai itu terjadi Herry menyetujui keduanya menjadi pasangan tetap.

Sebagaimana diketahui, Herry telah mengonfirmasi bahwa Kevin memilih Rahmat sebagai pasangan barunya untuk menggantikan Marcus Gideon yang tengah dibekap cidera. Status ini masih bersifat sementara sambil menunggu pemulihan cedera partner Kevin tersebut.

 Rahmat Hidayat

Meski begitu, Herry tidak menutup kemungkinan untuk mematenkan Kevin/Rahmat. Namun, hal itu dengan syarat jika duet itu meraih hasil positif.

Apalagi pada tahun ini penghitungan Olimpiade Paris 2024 sudah dimulai. Sehingga kemungkinan untuk mematenkan Kevin/Rahmat cukup terbuka.

 BACA JUGA:

"Go ahead (kalau bagus). Karena saya enggak bisa pastiin Marcus kapan start main lagi karena dia harus recovery, konsultasi sama dokter," ucap Herry di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu (28/6/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/28/40/2838536/jadi-partner-kevin-sanjaya-rahmat-hidayat-kaget-canggung-takut-takut-gugup-ztibHeJfEC.jpg
Jadi Partner Kevin Sanjaya, Rahmat Hidayat: Kaget, Canggung, Takut-Takut, Gugup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/28/40/2838412/alasan-kevin-sanjaya-dipasangkan-pbsi-dengan-rahmat-hidayat-sang-suksesor-marcus-gideon-7Nwo5V7lmx.jpg
Alasan Kevin Sanjaya Dipasangkan PBSI dengan Rahmat Hidayat, sang Suksesor Marcus Gideon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/01/40/1786716/asah-bakat-muda-sirnas-badminton-competition-malang-ditutup-dengan-sukses-7MEWbppmDD.jpg
Asah Bakat Muda, Sirnas Badminton Competition Malang Ditutup dengan Sukses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/10/18/43/1518036/700-peserta-bartarung-di-sirkuit-nasional-bulutangkis-WHAFjRo7j8.jpg
700 Peserta Bartarung di Sirkuit Nasional Bulutangkis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/10/02/43/1504321/serie-keempat-sirkuit-nasional-bulu-tangkis-mulai-digulirkan-PeAltL3XPU.jpg
Serie Keempat Sirkuit Nasional Bulu Tangkis Mulai Digulirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/09/17/40/1491945/tunggal-putri-junior-indonesia-dinilai-punya-kemampuan-untuk-berprestasi-ixsDohxFDD.jpg
Tunggal Putri Junior Indonesia Dinilai Punya Kemampuan untuk Berprestasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement