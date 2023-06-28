Respons Mengejutkan Rahmat Hidayat Setelah Ditunjuk Jadi Pasangan Kevin Sanjaya Dibongkar Herry IP

RAHMAT Hidayat mengaku ingin berselebrasi ketika tahu dipasangkan dengan Kevin Sanjaya di nomor ganda putra. Hal itu disampaikan langsung Pelatih ganda putra Indonesia, Herry Iman Pierngadi (Herry IP).

“Ya (ekspresinya Rahmat) surprise, nahan-nahan juga sih, nahan-nahan mau selebrasi lah,” kata Herry IP kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur.

(Rahmat Hidayat bakal dipasangkan dengan Kevin Sanjaya)

Herry IP menyebut Rahmat Hidayat tak berselebrasi berlebihan mungkin karena sudah feeling akan dipasangkan dengan Kevin Sanjaya. Namun, Herry IP meminta Rahmat Hidayat untuk bekerja lebih keras untuk mengimbangi permainan sang duet anyar.

“Cuman ya saya bilang ‘kamu harus lebih keras lagi latihannya, kenapa saya pilih kamu ya mungkin kamu lebih muda blablabla’. Yaudah 'makasih koh'. Kira-kira begitu. Ekspresinya enggak berlebihan sih, dia sudah nebak-nebak dan ngira-ngira mungkin,” jelas pelatih berjuluk Coach Naga Api tersebut.

Herry IP menyebut, Kevin Sanjaya sendiri yang memilih Rahmat Hidayat sebagai pasangan barunya. Kevin Sanjaya merasa cocok dengan pemain berusia 20 tahun itu dari segi komunikasi di dalam lapangan dan juga punya chemistry yang kuat di luar lapangan karena sering bercanda dan bermain bersama.

Sekadar informasi, Rahmat Hidayat sebelumnya berpasangan dengan Muhammad Rayhan Nur Fadillah. Ia juga sempat menjadi duet sementara dari Pramudya Kusumawardana ketika Yeremia Erich Yoche Rambitan mengalami cedera parah pada 2022 lalu.