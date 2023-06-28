Kisah Karono, Pebulu Tangkis Tunggal Putra yang Gagal di Pelatnas PBSI tapi Menggila saat Berkarier di Luar Negeri!

KISAH Karono, pebulu tangkis tunggal putra yang gagal di Pelatnas PBSI tapi menggila saat berkarier di luar negeri akan diulas di sini. Sekadar diketahui, Karono merupakan tunggal putra kelahiran Sukoharjo, 20 Februari 2000 jebolan klub bulu tangkis PB Jaya Raya.

Karono diketahui masuk Pelatnas PBSI sekitar empat tahun lalu. Atlet 23 tahun tersebut mulai mencuri perhatian ketika menjuarai Jakarta Open Junior International Championships 2018.

Selain itu, Karono juga sempat berhasil merepotkan Jonatan Christie dan Shesar Hiren Rhustavito di Mola TV PBSI Home Tournament 2020 silam. Bahkan, dia juga sukses mengalahkan Ikhsan Leonardo Rumbay di simulasi Piala Thomas pada 2020.

Kala itu, Karono menang dalam pertandingan straight gim dengan skor 21-18, 21-17, Selasa (1/09/2020) di Pelatnas PBSI Cipayung. Akan tetapi, Karono sedikit mendapatkan kesempatan untuk bertanding di turnamen bulu tangkis internasional.

Pada tahun 2021, Karono hanya mengikuti dua turnamen internasional yakni di Bahrain International Series dan Bahrain Intenational Challenge dengan hasil yang negatif. Prestasi terbaik Karono saat di Pelatnas PBSI adalah meraih runner-up di Myanmar International Series.

Karena itu, Karono masuk daftar degradasi atlet PBSI per 2022 lalu. Setelah sempat hilang kabar karena gagal di Pelatnas PBSI, pemain 23 tahun itu kini bersinar saat berkarier di luar negeri yakni di Australia.