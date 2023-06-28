Alasan Kevin Sanjaya Dipasangkan PBSI dengan Rahmat Hidayat, sang Suksesor Marcus Gideon

ALASAN Kevin Sanjaya dipasangkan PBSI dengan Rahmat Hidayat, sang suksesor Marcus Gideon akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti diketahui, Rahmat Hidayat resmi ditunjuk sebagai pasangan baru Kevin Sanjaya Sukamuljo di nomor ganda putra Indonesia.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh kepala pelatih ganda putra Indonesia, Herry Iman Pierngadi. Menurut pria yang akrab disapa Herry IP itu, Kevin Sanjaya sendiri yang memutuskan untuk memilih Rahmat Hidayat sebagai suksesor Marcus Gideon.

"Jadi jawaban saya kan minggu lalu Kevin saya kasih pilihan, ternyata Kevin milihnya Rahmat," ungkap Herry IP saat ditemui oleh MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu (28/6/2023).

Rahmat Hidayat sendiri dipilih sebagai partner anyar Kevin Sanjaya untuk menggantikan Marcus Gideon yang harus dioperasi karena cedera. Oleh karenanya, The Minions, julukan Marcus Gideon/Kevin Sanjaya, harus bercerai untuk sementara.

Timbul pertanyaan, apa alasan Kevin Sanjaya dipasangkan PBSI dengan Rahmat Hidayat, sang suksesor Marcus Gideon? Menurut Herry IP, sebetulnya ada kandidat lain selain Rahmat Hidayat, yakni Daniel Edgar Marvino.