Profil Rahmat Hidayat yang Jadi Partner Baru Kevin Sanjaya Pengganti Marcus Gideon

PROFIL Rahmat Hidayat yang jadi partner baru Kevin Sanjaya pengganti Marcus Gideon akan dibahas Okezone di artikel ini. Sekadar diketahui, Rahmat Hidayat resmi ditunjuk sebagai pasangan anyar Kevin Sanjaya Sukamuljo di sektor ganda putra Indonesia.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh kepala pelatih ganda putra Indonesia, Herry Iman Pierngadi. Menurut pria yang akrab disapa Herry IP itu, Kevin Sanjaya yang memutuskan untuk memilih Rahmat Hidayat sebagai tandem barunya.

"Jadi jawaban saya kan minggu lalu Kevin saya kasih pilihan, ternyata Kevin milihnya Rahmat," ucap Herry kala ditemui oleh MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu (28/6/2023).

Rahmat Hidayat sendiri dipilih sebagai partner anyar Kevin Sanjaya untuk menggantikan Marcus Gideon yang harus dioperasi karena cedera. Dengan demikian, The Minions -julukan Marcus Gideon/Kevin Sanjaya- harus bercerai untuk sementara.

Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa sebenarnya sosok Rahmat Hidayat yang jadi partner baru Kevin Sanjaya pengganti Marcus Gideon itu? Mengutip dari laman Wikipedia, Rahmat Hidayat merupakan atlet bulu tangkis yang lahir di Batam pada 17 Juni 2003 atau kini telah berusia 20 tahun.

Rahmat Hidayat masuk Pelatnas PBSI kategori pemain ganda putra pratama. Kabarnya, pemain 20 tahun tersebut merupakan jebolan klub PB Djarum yang bergabung sejak 2017 silam.

Sebelum ditunjuk jadi partner Kevin Sanjaya, Rahmat Hidayat berpasangan dengan Muhammad Rayhan Nur Fadillah di sektor ganda putra. Duet keduanya pun berhasil mendapatkan sejumlah prestasi gemilang.