3 Ganda Putra Kelas Dunia yang Putuskan Bercerai Layaknya Marcus Gideon/Kevin Sanjaya, Nomor 1 Pernah Jadi Juara Dunia!

SEBANYAK 3 ganda putra kelas dunia yang putuskan bercerai layaknya Marcus Gideon/Kevin Sanjaya akan dibahas Okezone di artikel ini. Salah satu di antaranya adalah mantan raja ganda putra yang pernah jadi juara dunia!

Sebagaimana diketahui, The Minions -julukan Marcus Gideon/Kevin Sanjaya- dikabarkan bakal segera bercerai setelah berpasangan sejak 2015. Penyebabnya, Marcus Gideon harus menjalani operasi akibat cedera di tumit kaki kanannya.

Namun sebelum Marcus Gideon/Kevin Sanjaya berpisah, ternyata sudah ada sejumlah ganda putra kelas dunia yang putuskan bercerai. Lantas, siapa sajakah ganda putra yang dimaksud?

Berikut 3 Ganda Putra Kelas Dunia yang Putuskan Bercerai Layaknya Marcus Gideon/Kevin Sanjaya:

3. Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe





Ganda putra kelas dunia yang putuskan bercerai di urutan ketiga ada pasangan asal Jepang, Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe. Pasangan yang bermitra sejak 2018 tersebut berpisah setelah Hiroyuki Endo mengumumkan pensiun pada September 2021 silam.

Sebelum bercerai, Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe merupakan mantan musuh bebuyutan yang sangat sulit dikalahkan oleh Kevin Sanjaya/Marcus Gideon di ganda putra. Endo/Yuta pun berhasil meraih sejumlah gelar bergengsi seperti Kejuaraan Asia 2019 serta All England 2021 dan 2022.

2. Choi Sol Gyu/Seo Seung Jae





Selanjutnya ada pasangan asal Korea Selatan, Choi Sol Gyu/Seo Seung Jae. Selama kariernya, Choi/Seo sukses menyabet sejumlah gelar bergengsi di antaranya yakni tiga gelar dan dua runner-up di era BWF World Tour pada 2018-2019.