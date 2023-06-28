Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Momen Anak Angkat Hendra Setiawan Main Bulu Tangkis Bareng sang Kekasih Jadi Sorotan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |08:59 WIB
Momen Anak Angkat Hendra Setiawan Main Bulu Tangkis Bareng sang Kekasih Jadi Sorotan
Momen Hendra Setiawan makan bersama anak angkat, Liu Yuchen dan sang kekasih, Huang Yaqiong. (Foto: Instagram/sansan_san)
A
A
A

MOMEN anak angkat Hendra Setiawan main bulu tangkis bareng sang kekasih jadi sorotan pencinta bulu tangkis dunia di media sosial. Anak angkat Hendra yang dimaksud adalah pebulutangkis ganda putra China, Liu Yuchen yang terlihat bermain bareng dengan sang kekasih, Huang Yaqiong.

Seperti yang diketahui, Liu Yuchen memang disebut sebagai anak angkat Hendra karena kedekatan kedua pemain tersebut. Meski berbeda negara, nyatanya Liu Yuchen sangat akrab dengan partner bermain Mohammad Ahsan tersebut.

Semua itu berawal dari Liu Yuchen yang sangat mengidolakan Hendra. Berawal dari sanalah, keduanya saling berjumpa, tak hanya di lapangan, tapi juga ketika sedang tidak bermain.

Saking dekatnya, Liu Yuchen beberapa kali berjumpa dan foto bersama keluarga Ahsan. Saat berfoto bersama anak-anak Hendra, Liu Yuchen pun mulai disebut anak angkatnya oleh pencinta bulu tangkis Indonesia.

Liu Yuchen main bersama Huang Yaqiong

Saat ini pun Liu Yuchen makin menjadi buah bibir Badminton Lovers (BL) karena mulai berani mengumbar kisah asmaranya dengan pebulutangkis ganda campuran China, Huang Yaqiong. Malahan, Liu Yuchen dan Huang Yaqiong sudah sempat foto bareng dan berjumpa dengan Hendra dan sang istri.

Hal itu jelas semakin membuat netizen gemas karena Liu Yuchen seakan-akan memperkenalkan kekasihnya tersebut kepada orangtua angkatnya, yakni Hendra dan Sandiani Arief. Kini pasangan yang tengah dimabuk asmara itu pun terlihat bermain bersama.

Halaman:
1 2
