Marc Marquez Hancur Lebur di MotoGP 2023, Bos Ducati Merasa Kasian

BOLOGNA – Manajer Ducati, Luigi Dalligna, turut prihatin dengan terpuruknya pembalap Repsol Honda, Marc Marquez di MotoGP 2023. Ia malah kini sudah lebih ke kasian melihat kondisi pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut.

Seperti yang diketahui, Marquez sempat mendominasi MotoGP sejak debut di musim 2013 lalu. Sejak naik kasta ke MotoGP di 2013 sampai 2019, Marquez selalu keluar sebagai juara.

Hanya MotoGP 2015 Marquez gagal menang karena finis di urutan ketiga. Namun, dapat meraih enam gelar dari 2013-2019 tetap membuat Marquez begitu spesial sampai dijuluki Bayi Alien.

Akan tetapi, performa apik Marquez hilang ketika ia mengalami kecelakaan parah di awal MotoGP 2020. Tampil di Sirkuit Jerez, Spanyol, Marquez mengalami kecelakaan yang membuat cedera parah pada lengan kanannya.

Marquez pun absen di semua balapan MotoGP 2020. Lalu di MotoGP 2021 dan 2022, Marquez masih kesulitan meski sempat beberapa mencoba ikut balapan dan memenangkan sejumlah race. Kini, di MotoGP 2023 diprediksi Marquez mampu bangkit.

Akan tetapi, nyatanya Marquez justru masih terpuruk di MotoGP 2023. Dari delapan balapan yang sudah berlangsung, Marquez tak pernah menyelesaikan balapan dan sempat absen di sejumlah seri, seperti di GP Argentina, Amerika Serikat, dan Spanyol.