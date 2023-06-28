Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Diduga Karma kepada Valentino Rossi, Waktunya Marc Marquez Pensiun dari MotoGP?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |07:38 WIB
Diduga Karma kepada Valentino Rossi, Waktunya Marc Marquez Pensiun dari MotoGP?
Momen Marc Marquez berduel dengan Valentino Rossi. (Foto: MotoGP)
DIDUGA karma kepada Valentino Rossi, waktunya Marc Marquez pensiun dari MotoGP? Sekadar diketahui, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- telah mengalami kemunduran dalam kariernya di MotoGP sejak 2020 silam usai mengalami cedera di Sirkuit Jerez pada MotoGP Spanyol 2020.

Pasca insiden kecelakaan yang membuatnya harus dioperasi itu, karier Marc Marquez pun merosot tajam. Kemudian pada April 2021 lalu, rider asal Spanyol tersebut justru memberi sindiran kepada rival bubuyutannya, Valentino Rossi.

Marc Marquez menilai The Doctor -julukan Valentino Rossi- pada saat itu sudah tak kompetitif lagi, namun masih tetap memaksa ikut balapan. Gara-gara sikap Valentino Rossi tersebut, Marc Marquez merasa pembalap asal Italia itu menghambat regenerasi.

Sebab, slot satu pembalap tak bisa diberikan kepada rider-rider muda yang seharusnya naik ke kelas MotoGP saat itu. Sehingga, Marc Marquez menyindir juara dunia MotoGP tujuh kali itu untuk segera pensiun dari balapan.

Momen Marc Marquez alami kecelakaan

“Saya masih merasa kompetitif, tetapi akan ada hari dan waktu untuk menerima generasi baru telah tiba, lebih baik dari Anda,” ujar Marc Marquez dikutip dari The Race, pada April 2023 lalu.

“Ketika saya tak merasa lagi mampu memenangkan balapan, bagi saya lebih baik di rumah saja. Karena saya di sini bertarung untuk mereka semua,” lanjut Marc Marquez.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
