Bukti Viktor Axelsen Terkenal sebagai Pebulu Tangkis yang Punya Sikap Rendah Hati dan Respek kepada Lawannya

INILAH bukti Viktor Axelsen terkenal sebagai pebulu tangkis yang punya sikap rendah hati dan respek kepada lawannya. Meski kerap menunjukkan kegarangan di lapangan, Viktor Axelsen juga tidak jarang menunjukkan sikap rendah hati dan respek kepada setiap lawannya.

Sebut saja di Swiss Open 2023 lalu. Pada babak 32 besar, Axelsen hanya menjalani pertandingan selama lima menit menghadapi wakil Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo. Hal ini karena Chico yang mendadak mengalami cedera setelah melakukan jump smash.

Melihat Chico yang tertatih dan kesakitan, Axelsen menunjukkan simpati pada Chico. Setelah tidak ada perubahan pasca-perawatan pertama, Axelsen tanpa pikir panjang langsung menyeberangi net, menghampiri Chico dan memberi pelukan semangat untuk sang lawan.

Momen lainnya terlihat di babak perempatfinal India Open 2023, saat Axelsen menghadapi rekan senegaranya, Rasmus Gemke. Pada suatu momen, Gemke mengalami cedera setelah melakukan pendaratan yang kurang pas setelah melakukan jump smash.

Melihat lawan sekaligus rekan senegaranya tumbang di pinggir lapangan, Axelsen secara sigap berlari ke menghampiri Gemke. Tidak berhenti sampai di situ, Axelsen juga kemudian berteriak meminta medis segera datang untuk melakukan perawatan.

Axelsen juga memberikan semangat pada Gemke untuk tidak terlalu fokus pada rasa sakit yang ia alami. Dan saat kursi roda datang, Axelsen juga turut mengangkat rekannya itu menuju kursi roda.

Sikap fair play lainnya juga ditunjukkan Axelsen saat menghadapi Lee Zi Jia di perempatfinal Denmark Open 2021. Jump smash keras yang ia lepaskan, tanpa sengaja mengarah tepat ke wajah wakil Malaysia itu.

Lantaran tak tega, Axelsen tanpa pikir panjang langsung menyeberangi net dan menghampiri Lee Zi Jia. Axelsen kemudian meminta maaf dan memastikan bahwa lawannya baik-baik saja.

Pebulutangkis andalan Indonesia, Anthony Ginting juga pernah merasakan empati dari Axelsen. Pada babak perempatfinal Indonesia Open 2022, Axelsen melepaskan netting silang yang membuat Ginting tersungkur hingga menyeberangi lapangan.

Alih-alih berselebrasi, Axelsen justru tampak fokus kepada Ginting dan memastikan jika lawannya itu baik-baik saja.