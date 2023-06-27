Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Daftar Skuad Indonesia di Badminton Asia Junior Championships 2023: Ada Alwi Farhan, 16 Pemain Siap Tempur!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |18:46 WIB
Daftar Skuad Indonesia di Badminton Asia Junior Championships 2023: Ada Alwi Farhan, 16 Pemain Siap Tempur!
Alwi Farhan kala berlaga. (Foto: Instagram/@alwifarhanalhasny)
JAKARTA – Daftar skuad Indonesia di Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2023 sudah dirilis. Total, ada 16 pemain yang akan dikirim berlaga di ajang BAJC 2023, salah satunya Alwi Farhan.

Ya, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) telah merilis daftar pemain yang akan mewakili Indonesia di nomor beregu ajang Badminton Asia Junior Championship (BAJC) 2023. Adapun 16 pemain tersebut terdiri dari delapan pemain putra dan delapan pemain putri.

Alwi Farhan

Namun, tak semua pemain berasal dari Pelatnas PBSI. Ada sejumlah pemain yang berasal dari non pelatnas.

Salah satu pemain muda Indonesia yang akan tempur di BAJC 2023 adalah Alwi Farhan. Dia menjadi nama pemain putra yang paling mentereng.

Sementara itu, tujuh pemain lainnya adalah Muhammad Reza Al Fajri, Nikolaus Joaquin, Muhammad Al Farizi, Dexter Farrell, Wahyu Agung Prasetyo, Adrian Pratama, dan Jonatan Farrel Gosal.

Alwi, Reza, dan Nikolaus merupakan pemain binaan Pelatnas PBSI. Sementara itu, Al Farizi, Dexter, Wahyu, Adrian, dan Jonathan berasal dari binaan klub mereka masing-masing.

Namun, berbeda dengan pemain putra, para pemain putri Indonesia semuanya berasal dari Pelatnas PBSI. Mereka adalah Mutiara Ayu Puspitasari, Ruzana, Anisanaya Kamila, Az Zahra Ditya Ramadhani, Maulida Aprilia Putri, Meisa Rizka Fitria, Felisha A Nathaniel Pasaribu, dan Priskila Venus Elsadai.

Ke-16 pemain tersebut diharapkan bisa memberikan performa terbaik mereka di BAJC 2023. Terlebih, Indonesia berstatus sebagai tuan rumah sehingga ekspektasi para Badminton Lovers Tanah Air untuk mereka menjadi juara pasti sangat tinggi.

