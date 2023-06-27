Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Drawing Korea Open 2023: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Hadapi Perang Saudara, Anthony Ginting Mundur!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |17:46 WIB
Hasil Drawing Korea Open 2023: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Hadapi Perang Saudara, Anthony Ginting Mundur!
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL drawing Korea Open 2023 sudah diketahui. Perang saudara sudah akan tersaji di sektor ganda putra, di mana Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan akan berhadapan dengan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri.

Ya, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah melakukan drawing atau undian babak kualifikasi dan babak 32 besar Korea Open 2023. Di ajang itu, 10 wakil Indonesia pun siap berlaga.

Anthony Sinisuka Ginting

Sayangnya, tunggal putra andalan Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, harus mundur dari ajang Korea Open 2023. Dengan beegitu, di sektor tunggal putra, Chico Aura Dwi Wardoyo menjadi satu-satunya wakil Indonesia. Di babak pertama, Chico pun akan melawan Koki Watanabe dari Jepang.

Kemudian, di sektor ganda putra, Ahsan/Hendra akan melawan Bagas/Fikri. Kemudian, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, yang menjadi unggulan pertama, bakal menunggu pemenang laga di Kualifikasi 4.

Selanjutnya, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin akan melawan Lu Ching Yao/Yang Po Han dari Taiwan. Sementara Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, mereka akan bertemu dengan duet Denmark, Jeppe Bay/Lasse Molhede.

Di tunggal putri, Indonesia punya dua wakil, yakni Gregoria Mariska Tunjung dan juga Putri Kusuma Wardani. Gregoria akan melawa utusan Spanyol, Clara Azurmendi. Sementara Putri KW, dia akan melawan Goh Jin Wei (Malaysia).

Halaman:
1 2
