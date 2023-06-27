Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Update Ranking BWF 27 Juni 2023: Peringkat Chico Aura Melonjak Usai Juarai Taipei Open 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |13:13 WIB
Update Ranking BWF 27 Juni 2023: Peringkat Chico Aura Melonjak Usai Juarai Taipei Open 2023
Chico Aura naik peringkat di ranking BWF usai juarai Taipei Open 2023 (Foto: PBSI)




UPDATE ranking BWF 27 Juni 2023 akan dibahas di sini. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, melesat lima tingkat setelah berhasil menjuarai Taipei Open 2023 pada akhir pekan lalu.

Kini, menurut ranking terbaru BWF, Chico menempati peringkat ke-18 dunia dengan catatan 49.744 poin. Keberhasilan pemain berusia 24 tahun tersebut menjuarai Taipei Open 2023 memainkan peranan penting. Dia mengalahkan wakil tuan rumah Su Li Yang dengan skor 23-21 dan 21-15 pada laga final yang dimainkan hari Minggu 25 Juni 2023 lalu.

Chico Aura Dwi Wardoyo

Shesar Hiren Rhustavito juga mengalami peningkatan ranking meski sedang menepi akibat cedera. Dia naik satu tingkat ke urutan ke-36 dengan catatan 31.370 poin. Sementara dua jagoan tunggal putra Tim Merah-Putih, Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie masing-masing masih bertahan di ranking dua dan lima dunia dengan torehan 89.811 poin dan 70.921 poin.

Di sisi lain, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi yang menjadi runner-up Taipei Open 2023 justru tak mengalami perubahan peringkat pekan ini. Mereka masih ada di peringkat ke-13 dunia dengan catatan 50.880 poin.

Begitu pula dengan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti yang tak beranjak dari ranking enam dunia dengan 75.243 poin. Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto (36.517 poin) dan Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose (31.550 poin) juga masih bertahan di urutan 28 dan 35 dunia.

Di tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung masih berada di peringkat delapan dunia dengan catatan 63.151 poin. Sedangkan Putri Kusuma Wardani naik dua tingkat ke urutan 35 dunia setelah mencapai perempatfinal Taipei Open 2023 pekan lalu.

Beralir ke sektor ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto masih menduduki peringkat satu dunia dengan 94.379 poin. Lalu, Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan (71.230 poin) dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (68.139 poin) masing-masing juga tak tergeser dari posisi tujuh dan sembilan dunia.



