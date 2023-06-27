Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Update Ranking BWF Kelar Taipei Open 2023: Chico Aura Melejit Posisinya?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |11:37 WIB
Update Ranking BWF Kelar Taipei Open 2023: Chico Aura Melejit Posisinya?
Chico Aura Dwi Wardoyo naik lima tingkat di ranking BWF usai juara Taipei Open 2023 (Foto: PBSI)
UPDATE ranking BWF kelar Taipei Open 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Sekedar diketahui, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah merilis ranking BWF terkini untuk pekan ke-26 pada hari ini, Selasa (27/6/2023).

Sejumlah pebulu tangkis top dunia pun mengalami perubahan peringkat. Salah satunya, tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, berhasil mendulang peningkatan peringkat yang signifikan usai menjuarai Taipei Open 2023.

Chico Aura Dwi Wardoyo

Tercatat, pebulu tangkis kelahiran Jayapura, Papua, tersebut naik lima tingkat dari pekan sebelumnya. Chico Aura Dwi Wardoyo kini bertengger di ranking ke-18 dunia dengan koleksi 49.744 poin.

Peningkatan yang signifikan ini tak lepas dari kesuksesan Chico Aura Dwi Wardoyo yang menjuarai Taipei Open 2023 pekan lalu. Atlet 25 tahun tersebut memenangkan titel gelar super 300 ini usai mengalahkan wakil tuan rumah, Su Li Yang, di final.

Tunggal putra Indonesia lainnya, Anthony Sinisuka Ginting masih tertahan di peringkat kedua dunia sama seperti pekan lalu. Atlet asal Cimahi, Jawa Barat ini menempel ketat jagoan Denmark, Viktor Axelsen yang belum tersentuh di posisi pertama.

Begitupun dengan Jonatan Christie yang masih bertengger di peringkat kelima dunia. Sementara di nomor ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto juga masih kukuh menduduki peringkat pertama dunia.

Halaman:
1 2
