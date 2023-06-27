Momen Skill Tipuan Anthony Ginting Sukses Bikin Pebulu Tangkis Asal India Terlihat Bodoh

MOMEN skill tipuan Anthony Ginting sukses bikin pebulu tangkis asal India terlihat bodoh akan diulas Okezone dalam artikel ini. Anthony Sinisuka Ginting merupakan pebulu tangkis tunggal putra andalan Indonesia.

Kualitasnya di atas lapangan sudah tidak perlu diragukan lagi. Pebulu tangkis asal Cimahi ini pun kini tengah menduduki peringkat kedua dunia per 20 Juni 2023 lalu.

Sederet prestasi gemilang pun juga pernah disabet Anthony Sinisuka Ginting. Meraih banyak prestasi tentunya membuat Ginting harus menghadapi lawan-lawan berat.

Oleh sebab itu, Ginting dituntut untuk memiliki banyak skill yang membuat sang lawan takluk. Salah satu skill andalannya yakni teknik tipuan.

Bahkan, terdapat momen skill tipuan Anthony Ginting sukses bikin pebulu tangkis asal India terlihat bodoh. Dimulai dari laga antara Ginting vs Prannoy H.S di 16 besar All England 2023.

Pada gim kedua, Anthony Ginting yang tertinggal lima angka melepaskan smash silang keras. Smash keras tersebut sukses membuat Prannoy H.S terlihat bodoh hingga tersungkur. Laga pun dimenangkan Ginting lewat tiga gim dengan skor 22-20, 15-21, dan 21-17.