Franco Morbidelli Ungkap Keanehan dari Sirkuit Assen Usai MotoGP Belanda 2023: Ada yang Berubah

FRANCO Morbidelli ungkap keanehan dari Sirkuit Assen usai MotoGP Belanda 2023. Pembalap Monster Energy Yamaha tersebut mengaku hanya ingin menyelesaikan balapan tanpa kecelakaan pada hari Minggu 25 Juni 2023 lalu.

Yamaha nampaknya telah mengalami peningkatan setelah Fabio Quartararo sukses meraih podium di sprint race pada Sabtu 24 Juni 2023 lalu. Namun, Quartararo kemudian kecelakaan di balapan utama pada lap ketiga dengan mengakibatkan Johann Zarco kecelakaan juga.

Franco Morbidelli sukses menyelesaikan balapan di urutan kesembilan. Itu sudah memenuhi standarnya sebab dia hanya ingin menyelesaikan balapan tanpa kecelakaan.

“Kami sukses melakukan langkah maju dan percaya diri untuk bisa memiliki kecepatan yang bagus dan performa baik di balapan ini. Namun sayangnya, pada saat balapan, cengkeramannya buruk dan terlebih, kami balapan di panas matahari terik. Namun itu adalah permasalahan biasa,” kata Morbidelli, dikutip dari Crash.

“Namun, ya, saya bersama Fabio [Quartararo] dan saya melihat dengan lekas bahwa itu potensi yang kurang lebih bisa terjadi dan saya mencoba membawa pulang motor dalam satu kesatuan dan tidak membuat kesalahan apa pun, yang mana sangat mudah hari ini,” tambahnya.