Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Franco Morbidelli Ungkap Keanehan dari Sirkuit Assen Usai MotoGP Belanda 2023: Ada yang Berubah

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |22:30 WIB
Franco Morbidelli Ungkap Keanehan dari Sirkuit Assen Usai MotoGP Belanda 2023: Ada yang Berubah
Franco Morbidelli sebut ada keanehan di Sirkuit Assen (Foto: Twitter/YamahaMotoGP)
A
A
A

FRANCO Morbidelli ungkap keanehan dari Sirkuit Assen usai MotoGP Belanda 2023. Pembalap Monster Energy Yamaha tersebut mengaku hanya ingin menyelesaikan balapan tanpa kecelakaan pada hari Minggu 25 Juni 2023 lalu.

Yamaha nampaknya telah mengalami peningkatan setelah Fabio Quartararo sukses meraih podium di sprint race pada Sabtu 24 Juni 2023 lalu. Namun, Quartararo kemudian kecelakaan di balapan utama pada lap ketiga dengan mengakibatkan Johann Zarco kecelakaan juga.

Fabio Quartararo

Franco Morbidelli sukses menyelesaikan balapan di urutan kesembilan. Itu sudah memenuhi standarnya sebab dia hanya ingin menyelesaikan balapan tanpa kecelakaan.

“Kami sukses melakukan langkah maju dan percaya diri untuk bisa memiliki kecepatan yang bagus dan performa baik di balapan ini. Namun sayangnya, pada saat balapan, cengkeramannya buruk dan terlebih, kami balapan di panas matahari terik. Namun itu adalah permasalahan biasa,” kata Morbidelli, dikutip dari Crash.

“Namun, ya, saya bersama Fabio [Quartararo] dan saya melihat dengan lekas bahwa itu potensi yang kurang lebih bisa terjadi dan saya mencoba membawa pulang motor dalam satu kesatuan dan tidak membuat kesalahan apa pun, yang mana sangat mudah hari ini,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement