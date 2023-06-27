Alex Rins Kegirangan Dibolehkan Pulang Setelah 16 Hari di Rumah Sakit

Alex Rins diperbolehkan pulang setelah 16 hari di rumah sakit (Foto: Instagram/alexrins)

ALEX Rins kegirangan dibolehkan pulang setelah 16 hari di rumah sakit. Pembalap LCR Honda tersebut baru dibolehkan pulang ke rumahnya di Andorra setelah menjalani operasi.

Pada 10 Juni 2023 lalu, Alex Rins mengalami cedera parah di Tikungan 8 di sprint race MotoGP Italia 2023. Dia mengalami patah tulang fibia dan fibula di kaki kanannya.

Rins langsung menjalani operasi pada malam yang sama di Klinik Careggi, Florence, Italia. Fiksator eksternal pun dipasang di kaki kanannya yang mengalami pembengkakan.

Dua hari berselang, pembalap berusia 27 tahun itu terbang ke Madrid, Spanyol. Dia menjalani operasi keduanya pada Kamis 22 Juni 2023 lalu. Dalam operasi tersebut, para dokter melepaskan fiksator eksternal dari kakinya dan menstabilkan frakturnya secara internal dengan pelat dan sekrup.

BACA JUGA: Jorge Martin Sakit Hati Setelah Hanya Mampu Finis Kelima di MotoGP Belanda 2023

Setelah melewati masa-masa berat itu, Rins akhirnya diperbolehkan pulang pada Selasa (27/6/2023). Dia pun mengutarakan kebahagiaannya lewat akun Instagram pribadinya, @alexrins.

“Setelah 16 hari dan dua operasi, saya akan pulang!" tulis Rins.