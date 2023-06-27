Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Sakit Hati Setelah Hanya Mampu Finis Kelima di MotoGP Belanda 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |16:32 WIB
Jorge Martin Sakit Hati Setelah Hanya Mampu Finis Kelima di MotoGP Belanda 2023
Jorge Martin kecewa berat gagal bersaing perebutkan gelar juara di MotoGP Belanda 2023 (Foto: REUTERS)
JORGE Martin sakit hati setelah hanya mampu finis kelima di MotoGP Belanda 2023. Pembalap Pramac Ducati tersebut merasa punya kecepatan untuk menang jadi merasa sakit hati karena tak mampu bersaing di depan.

Martinator – julukan Jorge Martin – berangkat ke Sirkuit Assen dengan kepercayaan diri setelah menaklukkan Sachsenring pada MotoGP Jerman 2023. Dia menguasai akhir pekan itu dengan memenangkan sprint race dan balapan utama. Namun, kesulitan di Belanda.

Jorge Martin

Pembalap asal Spanyol ini hanya finis keenam di sprint race dan kelima pada balapan utama. Martin menyadari bahwa mengulangi kejayaannya di Sachsenring cukup sulit di Assen karena dia hanya mampu mendapatkan posisi ke-10 dari kualifikasi.

Meski begitu, Martin tetap senang dengan performanya di MotoGP Belanda 2023. Sebab, yang terpenting untuknya bisa membawa pulang banyak poin.

“Setelah memulai dari posisi ke-10, mustahil untuk menang. Tapi saya senang dengan penampilan saya. Saya tahu itu sebelum balapan,” kata Martin dilansir dari Speedweek, Selasa (27/6/2023).

“Saya kemudian menyusul kelompok di depan saya. Sulit untuk menang dan menyalip. Kemudian saya hanya ingin mencetak poin dan kemudian berkonsentrasi pada balapan berikutnya,” tambahnya.

1 2
