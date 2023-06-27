Advertisement
MOTOGP

Marc Marquez Bantah Keras Tawarkan Diri ke KTM: Saya Masih Berkomitmen dengan Honda!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |15:46 WIB
Marc Marquez Bantah Keras Tawarkan Diri ke KTM: Saya Masih Berkomitmen dengan Honda!
Marc Marquez bicara soal karier di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
ASSEN – Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, angkat bicara soal rumor menawarkan diri ke KTM. Dia pun membantah keras rumor itu dengan menegaskan bahwa dirinya masih berkomitmen dengan Honda di MotoGP.

Ya, pada akhir pekan lalu, DAZN Spanyol melaporkan Marquez telah menawarkan dirinya kepada tim pabrikan lain. Tim itu diyakini adalah KTM. Penyebab munculnya rumor ini karena Marquez dan KTM memiliki sponsor yang sama, yakni Red Bull.

Marc Marquez

Marquez dikabarkan ingin meninggalkan Honda karena sednag menjalani musim yang buruk. Bahkan, dia mengakui bahwa saat ini merupakan masa-masa tersulit dalam kariernya.

Bahkan, Marquez kesulitan untuk bersaing di papan atas. Dia pun sering terjatuh karena harus mengambil risiko lebih untuk melaju di barisan depan.

Oleh karena itu, Marquez terus dikaitkan kepindahan ke tim lain karena kabarnya dia sudah tidak betah dengan tim pabrikan asal Jepang itu. Kontraknya yang bernilai tinggi dengan Honda itu sendiri baru akan habis pada akhir musim 2024.

Akan tetapi, Marquez dengan tegas menepis rumor bahwa dirinya menawarkan diri untuk pindah ke KTM. Dia menyebut bahwa itu adalah sebuah berita bohong.

"Itu bohong. Saya mendengar desas-desus ini karena salah satu mekanik saya bercanda dan itu benar-benar bohong,” kata Marquez dilansir dari Crash, Selasa (27/6/2023).

“Ya, memang benar ketika tim pabrikan melihat seorang pembalap dalam kesulitan, mereka bertanya dan dalam hal ini saya masih berkomitmen dengan Honda, saya memiliki kontrak yang sah,” tambahnya.

“Jadi tidak ada kabar seperti itu. Saya akan terus bekerja untuk meningkatkan proyek (bersama Honda) untuk masa depan,” tuturnya.

