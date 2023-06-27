Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Monster Energy Yamaha Beri Kabar Baik Usai Fabio Quartararo Jalani Operasi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |07:44 WIB
Monster Energy Yamaha Beri Kabar Baik Usai Fabio Quartararo Jalani Operasi
Fabio Quartararo ketika menjalani balapan di MotoGP Belanda 2023 (Foto: MotoGP)
MONSTER Energy Yamaha memberikan kabar baik usai pembalap andalan mereka, Fabio Quartararo menjalani operasi untuk memulihkan cedera pada bagian jari kakinya setelah terjatuh di MotoGP Belanda 2023. Dikabarkan, operasi yang dilakoni rider berjuluk El Diablo itu berjalan lancar.

Fabio Quartararo harus menelan pil pahit pada sesi balapan utama di MotoGP Belanda 2023. Padahal, pada sesi sprint race dia berhasil finis di peringkat ketiga di Sirkuit Assen, Sabtu (24/6/2023) lalu.

Fabio Quartararo

Dalam balapan utama alias race MotoGP Belanda yang dilangsungkan pada Minggu (25/6/2023) malam WIB itu, Fabio Quartararo terjatuh. Dia terpeleset dan bertabrakan dengan pembalap Pramac Ducati, Johann Zarco sehingga harus puas gagal finis.

Insiden tersebut membuat Fabio Quartararo babak belur lantaran mengalami memar di tangan kiri dan siku kanannya. Bahkan, kecelakaan itu membuat cedera pada jempol kaki kirinya semakin parah dan harus naik meja operasi untuk memulihkannya.

Akan tetapi, kini kabar baik datang menghampiri penggemar Fabio Quartararo. Pasalnya, pihak Monster Energy Yamaha mengabarkan kalau operasi yang dilakoni El Diablo berlangsung lancar. Kampiun MotoGP 2021 itu pun diharapkan bisa segera pulih dari cederanya.

