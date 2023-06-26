Diungkap Herry IP, Ini Alasan Marcus Gideon Kembali Naik ke Meja Operasi

PELATIH ganda putra Indonesia, Herry Iman Pierngadi (Herry IP) mengungkap alasan Marcus Gideon harus naik ke meja operasi lagi. Ternyata, itu merupakan saran dari Kepala Tim Medis Pelatnas PBSI, Prof. Dr. dr. Nicolaas C. Budhiparama, PhD, SpOT(K), FICS, agar masa pemulihan Marcus Gideon tak terlalu lama.

Marcus Gideon harus kembali naik meja operasi dalam waktu yang belum ditentukan. Itu ditujukan untuk mengatasi cedera di bagian bawah pergelangan kaki kanannya. Sebab, ia merasakan sakit yang luar biasa akibat adanya tulang tumbuh dalam bagian tersebut.

Herry IP menjelaskan operasi yang akan dijalani duet Kevin Sanjaya Sukamuljo itu bukanlah operasi lanjutan tahun lalu. Sebab, pada tahun lalu yang di operasi adalah kaki kirinya yang mengalami cedera yang sama.

Sang pelatih menyebut bahwa penanganan cedera tersebut dilakukan satu per satu agar Marcus tak terlalu lama menjalani masa pemulihan cederanya seperti yang disarankan oleh Prof. Niko. Herry IP pun membeberkan jika dilihat dengan kasat mata tulang di bagian tumit pemain berusia 32 tahun itu memang terlihat menonjol.

“Enggak ini bukan operasi lanjutan, kakinya itu kiri dan kanan yang ada tulang tumbuhnya. Waktu dulu konsultasi sama dokternya dia bilang yang kiri dulu yang dioperasi. Kalau dua-duanya operasi, recovery nya terlalu lama. Jadi dicoba dulu satu, revocery-nya beberapa bulan,” kata Herry IP kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (26/6/2023).

“Kemarin sudah bisa coba main beberapa turnamen, yang kanannya sekarang agak parah juga. Jalannya agak pincang juga sih. Kalau dilihat kasat mata kakinya memang tumitnya di belakang nonjol. Tulang mudanya keluar, maksudnya nonjol gitu,” tambahnya.