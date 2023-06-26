Kunci Keberhasilan Chico Aura Juarai Taipei Open 2023 Terungkap

KUNCI keberhasilan Chico Aura juarai Taipei Open 2023 terungkap oleh asisten pelatih tunggal putra, Harry Hartono. Harry Hartono mengatakan bahwa kesuksesan tersebut berkat evaluasi yang diberikan dari turnamen-turnamen terdahulu.

Tampil di Tian-mu Arena, Universiti of Taipei, Minggu (25/6/2023), Chico sempat mengalami kesulitan ketika menghadapi wakil tuan rumah, Su Li Yang, di awal dengan tertinggal 4-7 akibat serangkaian kesalahan sendiri. Namun, sang tunggal putra Indonesia sukses membalikkan situasi dan berbalik unggul 11-9 pada saat interval.

Chico masih unggul setelah interval dalam skor 14-12, namun Su Li Yang menyamakannya pada 14-14. Sempat hampir kehilangan gim pertama ketika sang wakil tuan rumah memaksa deuce, Chico akhirnya mampu menang di poin-poin kritis dengan skor 23-21.

Pada gim kedua, pemain kelahiran Jayapura tersebut mendapatkan perlawanan sengit dari Su Li di mana mereka saling kejar mengejar angka hingga mencapai skor 6-6. Namun, setelah itu Chico mampu memegang kendali permainan dan memperlebar keunggulannya menjadi 15-10 sampai akhirnya bisa menutup pertandingan dengan kemenangan 21-15.

Keberhasilan menjuarai turnamen Super 300 tersebut menjadi prestasi terbaik Chico pada tahun ini. Sebelumnya, dari delapan turnamen yang diikutinya, dia selalu gugur di babak 32 besar dan 16 besar, kecuali di Indonesia Masters 2023 pada Januari lalu di mana dia menjadi runner up.