Setelah Melamar sang Kekasih di Australia, Anthony Ginting Pilih Pulang ke Indonesia

SETELAH melamar sang kekasih di Australia, Anthony Sinisuka Ginting pilih pulang ke Indonesia. Ya, tunggal putra nomor satu Indonesia itu baru saja melamar kekasihnya yang bernama Mitzi Abigail di Australia.

Disaat para pebulu tangkis hadir di acara pernikahan Kevin Sanjaya Sukamuljo dengan Valencia Tanoesoedibjo di Jakarta, Anthony justru mendatangi sang kekasih di Australia.

Kejutan itu pun sejatinya sudah cukup untuk membuat Mitzi bahagia karena Anthony tiba-tiba hadir di Australia. Ternyata, Anthony masih memiliki kejutan lainnya yang luar biasa.

Anthony tepatnya melamar Mitzi saat kunjungannya ke Australia tersebut. Sontak kabar bahagia itu pun viral di media sosial.

“Dia bilang ‘IYA!’ Terima kasih sudah selalu sabar untuk menemani, menerima, memahami, dan mendukungku. Terima kasih saling mau berproses untuk menjadi dewasa dalam hubungan ini,” ujar Ginting di instagran pribadinya, @sinsukanthony, Senin (26/6/2023).

“Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan seberapa bersyukurnya aku kepada Tuhan yang telah mengirim kamu ke dalam hidupku. Dan setelah bertahun-tahun, aku sangat bersyukur bahwa kita bisa mengambil satu langkah ke depan,” tambahnya.