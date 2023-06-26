Marc Marquez Marah Besar Setelah Dirumorkan Tawarkan Diri kepada Red Bull KTM

MARC Marquez marah besar setelah dirumorkan tawarkan diri kepada Red Bull KTM. Pembalap asal Spanyol tersebut sedang ramai diwartakan akan meninggalkan Repsol Honda.

Hal ini ditanyakan oleh jurnalis DAZN Spanyol, Ricard Jove, yang bertugas di MotoGP Belanda 2023 akhir pekan lalu. Dia bertanya kepada Marc Marquez soal rumor menawarkan diri gabung ke Red Bull KTM.

Jose mengatakan bahwa KTM menolak Marquez karena strategi merk. Menurut kabar darinya, itu adalah hal yang dikatakan oleh sang bos KTM.

“Mereka menolaknya [Marquez] karena ‘strategi’ merk. Itulah yang dikatakan oleh bos KTM dan, omong-omong, saya juga tidak memercayainya. Itu bisa jadi hanya sebuah strategi awal dari negosiasi,” kata Jove, dilansir dari Crash.

Marc Marquez, yang masih terikat kontrak dengan Honda hingga 2024, kemudian langsung menjawabnya. Pembalap berusia 30 tahun tersebut menegaskan bahwa dirinya tetap berkomitmen di Honda.

“Itu bohong. Saya sudah pernah mendengar rumor ini karena salah satu mekanik saya berkelakar dan itu adalah kebohongan besar,” kata Marquez kepada DAZN, dilansir dari Crash, soal rumor dirinya tawarkan diri kepada KTM.