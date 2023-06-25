Hasil Final AVC Challenge Cup 2023: Kalah 2-3 dari Vietnam, Timnas Voli Putri Indonesia Harus Puas Jadi Runner-up

HASIL final AVC Challenge Cup 2023 sudah dapat diketahui, Minggu (25/6/2023) malam WIB. Timnas Voli Putri Indonesia gagal menang lawan Vietnam.

Yolla Yuliana dkk kalah 2-3 (18-25, 27-25, 25-21, 20-25 dan 13-15) dari Vietnam. Dengan hasil itu, Indonesia harus puas jadi runner-up di AVC Challenge Cup 2023. Sementara Vietnam mengamankan satu tiket untuk menjadi wakil Asia di FIVB Challanger Cup for Women 2023 pada 27-30 Juli di Laval, Prancis.

Bermain di GOR Tri Dharma Petrokimia, Gresik, Jawa Timur, Minggu (25/6/2023) malam WIB, Tim Merah-Putih mampu mengimbangi permainan Vietnam di awal pertandingan. Kedua tim saling jual beli serangan hingga skor terus imbang di angka 7-7.

Sayangnya, setelah itu Indonesia kesulitan untuk menahan serangan yang dilakukan oleh Vietnam sehingga tertinggal 7-11. Sempat mendekat lagi di angka 10-11, perolehan poin mereka dikunci di angka 11 sampai ketinggalan 11-22 karena permainan buruk yang mereka tampilkan. Alhasil, sang lawan dengan mudah mengamankan set pertama dengan skor 25-18.

Pada set kedua, Skuad Garuda mampu bermain lebih baik. Smash-smash keras yang dilakukan oleh Megawati Hangestri Putri berhasil mendulang banyak poin untuk tuan rumah. Mereka pun memimpin dengan skor 9-7 dan kemudian 14-11.

Vietnam mampu memberikan perlawanan dan memangkas ketertinggalan mereka menjadi 14-15. Namun, Indonesia mampu menemukan sentuhan terbaik mereka lagi lewat set up serangan yang ciamik sehingga bisa memperlebar keunggulan di angka 21-18. Skor sempat imbang lagi di angka 23-23 dan 25-25 tetapi akhirnya sang tuan rumah sukses merebut set kedua dengan kemenangan 27-25.

Pada set ketiga, tim asuhan Alim Suseno itu bisa mendominasi permainan sejak awal. Mereka bertahan dan menyerang sama baiknya hingga bisa unggul 9-4 dan 15-8.

Blok-blok yang sangat apik juga dilakukan oleh Wilda Siti Nur Fadillah ketika Vietnam menyerang. Indonesia pun memimpin 22-16. Sang lawan sempat mendekat lagi di angka 20-22, tetapi Indonesia mampu menekan lagi dan akhirnya menang di set ketiga dengan skor 25-21.