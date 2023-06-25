Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Kualifikasi AWBG Air Badminton Zona Asia: Indonesia Juara Nomor Individu Triple Putri

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |23:05 WIB
Hasil Kualifikasi AWBG Air Badminton Zona Asia: Indonesia Juara Nomor Individu Triple Putri
Tim bulu tangkis Indonesia di Air Badminton AWBG 2023. (Foto: PBSi)
A
A
A

PUTRAJAYA – Indonesia dipastikan menjadi juara di nomor individual triple putri saat beraksi di Kualifikasi ANOC World Beach Games (AWBG) 2023 cabang olahraga (cabor) air badminton, pada Minggu (25/6/2023) malam WIB. Bermain di Taman Sukan & Rekreasi, Presint 4, Putrajaya, Malaysia, Timnas Air Badminton Indonesia tampil luar biasa hingga mampu memenangkan individu triple putri.

Jalannya Pertandingan

Tim putri Indonesia, yang berkekuatan tiga pemain yakni, Marsheilla Gischa Islami, Nadia Tryola dan Putri Syaikah, berhasil menyingkirkan Hongkong di semifinal. Mereka mengatasi perlawanan sengit yang diberikan oleh sang lawan dengan skor 3-2 (7-11, 11-9, 9-11, 11-7 dan 11-9).

Kemudian, di partai final, Skuad Garuda sukses menampilkan permainan yang lebih apik. Mereka pun dengan mudah melibas Korea Selatan dengan skor telak 3-0 (13-12, 13-12 dan 11-8).

Dalam perjalanan menuju tangga juara, Putri Syaikah dan kolega berhasil menyapu bersih dua pertandingan fase grup. Tergabung di Grup B, mereka menyikat Thailand 3-0 (11-5, 11-7 dan 11-3) di laga pertama yang dihelat kemarin dan pada hari ini menggulung China di laga kedua juga dengan skor yang sama, 3-0 (11-8, 11-3 dan 11-7) sehingga mereka lolos ke semifinal dengan status juara grup.

Ilustrasi Air Badminton

Sayangnya, kesuksesan Indonesia di sektor putri tak mampu terulang di nomor individual triple putra. Tim Merah-Putih yang diperkuat Sabar Karyaman Gutama, Moh. Reza Isfahani dan Zachariah Josiahno Sumanti harus puas menyabet peringkat ketiga.

Pasalnya, Sabar Karyaman dkk menelan kekalahan di partai semifinal kontra Korea Selatan. Mereka bertekuk lutut dihadapan sang wakil Negeri Gingseng dengan skor 0-3 (9-11, 8-11 dan 8-11).

Halaman:
1 2
