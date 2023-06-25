Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Habisi Wakil Tuan Rumah dengan Skor 1 Digit, Chico Tembus Final Taipei Open 2023, Hari ini, LIVE di iNews, New Home of Badminton

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |11:11 WIB
Habisi Wakil Tuan Rumah dengan Skor 1 Digit, Chico Tembus Final Taipei Open 2023, Hari ini, LIVE di iNews, New Home of Badminton
Dua wakil Indonesia tembus final Taipei Open 2023 (Foto: MNC Media)
A
A
A

PADA pertandingan semifinal Taipei Open 2023, kemarin (24/6), dua wakil terbaik Indonesia di nomor tunggal putra Chico Aura Dwi Wardoyo dan di nomor ganda putri, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi berhasil meraih kemenangan dan mengamankan tiket final Taipei Open 2023.

Chico sukses membuka kemenangan dan menjadi wakil Indonesia pertama yang lolos ke final usai dengan mudah mengalahkan tunggal putra tuan rumah, Wang Tzu Wei. Sempat tertinggal di awal gim pertama tetapi Chico perlahan mampu mendulang poin demi poin hingga jaraknya cukup jauh dengan Tzu Wei dan akhirnya Chico sukses menuntaskan gim pertama dengan skor telak 21-6.

Chico Aura Dwi Wardoyo

Di gim kedua, laga berlangsung lebih ketat dengan skor yang terus imbang. Tak ingin kehilangan gim kedua, Chico pun tampil lebih ganas dan akhirnya menang dengan skor 21-18.

Kemudian, ganda putri nomor satu di turnamen Super 300 ini, Ana/Tiwi pun ikut menyusul ke final. Sejak gim pertama Ana/Tiwi terus mendapatkan perlawanan sengit dari pasangan tuan rumah, Lee Chia Hsin/Teng Chun Hsun.

Skor terus berimbang tetapi Ana/Tiwi akhirnya mampu menjauh dan unggul menuntaskan gim pertama 21-16. Di gim kedua pun laga berlangsung sengit, skor yang terus berimbang. Namun, akhirnya Ana/Tiwi menuntaskan perlawanan Lee/Teng dengan menang 21-19 di gim kedua.

