Dibuat Tersanjung Fans Bulu Tangkis Tanah Air, Pebulu Tangkis Korea Selatan Ungkap Keinginan Pindah ke Indonesia

DIBUAT tersanjung fans bulu tangkis Tanah Air, pebulu tangkis Korea Selatang Jeong Na Eun ungkap keinginan pindah ke Indonesia. Hal ini disampaikan olehnya ketika diwawancara oleh Badminton Korea.

Indonesia memang memiliki prestasi yang luar biasa di bulu tangkis. Imbasnya, para fans bulu tangkis di Indonesia pun termasuk yang terbanyak di dunia.

Tak hanya dukungan kepada para pebulu tangkis Indonesia itu sendiri, para fans di Tanah Air juga turut mendukung para pemain internasional. Tak ayal, para pebulu tangkis dari luar Indonesia pun merasa tersanjung ketika berkunjung karena mendapatkan sambutan yang luar biasa.

Hal ini tertanam dalam perasaan Jeong Na Eun. Dia merupakan pebulu tangkis asal Korea Selatan yang bermain di nomor ganda putri dan ganda campuran.

Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong berada di peringkat ketujuh dunia untuk nomor ganda putri. Di sisi lain, Jeong Na Eun/Kim Won Ho juga berada di posisi ketujuh dunia untuk nomor ganda campuran.

Kegemilangan Jeong Na Eun di kedua nomor tersebut membuatnya dikenal luas para pencinta bulu tangkis Tanah Air. Banyak di antara fans bulu tangkis Tanah Air yang mengaku mengagumi sang atlet asal Korea Selatan.