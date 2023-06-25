Anthony Ginting Mendadak Lamar sang Kekasih Mitzi Abigail, Jonatan Christie hingga Viktor Axelsen Kasih Komentar Begini

ANTHONY Ginting mendadak lamar sang kekasih Mitzi Abigail, Jonatan Christie hingga Viktor Axelsen kasih komentar begini. Para pebulu tangkis dunia, termasuk Jonatan Christie dan Viktor Axelsen, mengucapkan selamat kepada Anthony Ginting.

Anthony Ginting memilih untuk mengambil istirahat sejenak setelah berhasil mencapai final dua kali beruntun di Singapore Open 2023 dan Indonesia Open 2023. Dia menjadi juara di Singapore Open 2023 selagi menjadi finalis di Indonesia Open 2023.

Sang pebulu tangkis berusia 26 tahun nyatanya menyusul sang kekasih Mitzi Abigail ke Australia setelah Indonesia Open 2023. Padahal, ada Taipei Open 2023 yang sedang berlangsung.

Kejutan tak berhenti sampai di situ, sang tunggal putra nomor dua dunia nyatanya melamar sang kekasih. Ginting pun membagikan momen bahagianya di media sosial Instagram-nya @sinisukaanthony.

“Dia bilang ‘IYA!’ Terima kasih sudah selalu sabar untuk menemani, menerima, memahami, dan mendukungku. Terima kasih saling mau berproses untuk menjadi dewasa dalam hubungan ini,” kta Ginting dalam caption-nya.

“Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan seberapa bersyukurnya aku kepada Tuhan yang telah mengirim kamu ke dalam hidupku. Dan setelah bertahun-tahun, aku sangat bersyukur bahwa kita bisa mengambil satu langkah ke depan. Masih ada jalan panjang di depan, jadi mari nikmati setiap momen bersama,” tambahnya.