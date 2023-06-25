Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tampil Gahar di MotoGP Belanda 2023, Francesco Bagnaia Beberkan Alasan Pilih Tancap Gas di Awal

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |22:43 WIB
Tampil Gahar di MotoGP Belanda 2023, Francesco Bagnaia Beberkan Alasan Pilih Tancap Gas di Awal
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Reuters)
ASSEN – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia tampil gahar kala mentas di MotoGP Belanda 2023 pada Minggu (25/6/2023) malam WIB. Menariknya, Bagnaia yang biasanya bersabar justru langsung tancap gas di awal balapan seri Belanda tersebut.

Ternyata, ada alasan yang membuat Bagnaia lebih memilih memimpin di awal balapan ketimbang menunggu di belakang rider-rider lainya. Menurut pemaparan rider yang akrab disapa Pecco itu, sejatinya ia mengkhawatirkan ban depannya saat mentas di Sirkuit Assen, Belanda.

Bagnaia tepatnya khawatir dengan suhu ban motor Desmosedici miliknya. Ia yakin jika terus berada di belakang motor lain, suhu ban bertipe soft yang ia gunakan bisa menjadi masalah di tengah balapan.

Untuk itu, sejak awal balapan Bagnaia yang start dari posisi kedua mencoba untuk merebut urutan pertama. Hanya saja, pada tikungan pertama upaya Bagnaia gagal karena dihadang pembalap Red Bull KTM, Brad Binder.

Francesco Bagnaia (Reuters)

Bagnaia pun baru bisa merebut urutan terdepan di lap kedua. Keputusan Bagnaia untuk memimpin balapan sejak awal ternyata jadi kunci kemenangannya di MotoGP Belanda 2023.

Bagnaia mengaku sangat senang dengan keputusannya itu. Sisanya, Bagnaia mencoba menjaga jarak dari Binder dan Marco Bezzecchi (Mooney VR46) yang terus membayanginya.

Halaman:
1 2
