HOME SPORTS MOTOGP

Nobar MotoGP Belanda 2023 Bersama Vision+ Berlangsung Meriah, Sejumlah Hiburan Bikin Ramai Minggu Malam Pencinta MotoGP!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |21:08 WIB
Nobar MotoGP Belanda 2023 bersama Vision+ berlangsung meriah (Foto: Vision+)
JAKARTA – Nonton bareng (Nobar) MotoGP Belanda 2023 bersama Vision+ di Avenue of the Stars Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan, berlangsung meriah. Kegiatan nobar itu berlangsung pada Minggu (25/6/2023) malam WIB.

Agenda nobar MotoGP bersama Vision+ sebelumnya juga digelar pekan lalu. Itu bersamaan dengan balapan MotoGP Jerman 2023.

Nobar MotoGP Belanda 2023

MotoGP Belanda atau yang secara resmi disebut Motul TT Assen diselenggarakan di TT Circuit Assen, Belanda. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia keluar jadi juaranya.

Sementara itu, pembalap Repsol Honda, Marc Marquez tak dapat poin. Sebab, Marquez absen di balapan utama MotoGP Belanda 2023 lantaran dalam kondisi tidak fit.

Kelar Balapan MotoGP Belanda, seri MotoGP akan rehat sejenak di bulan Juli. Nantinya seri MotoGP 2023 akan dilanjutkan pada balapan di Britania Raya pada 6 Agustus 2023. Hal ini disebabkan oleh dibatalkannya MotoGP Kazakhstan yang sebelumnya dijadwalkan pada bulan Juli 2023.

Dalam acara ini, Vision+ mengajak masyarakat untuk nonton bareng MotoGP Belanda secara live melalui channel SPOTV 2. Tak hanya itu, ada juga mengadakan games seru bagi penonton yang hadir, dengan hadiah eksklusif dari Vision+.

Ke depannya, Vision+ akan terus menyelenggarakan berbagai acara nonton bareng program olahraga, salah satunya MotoGP. Bagi Anda yang belum sempat ikut dan ingin bergabung di acara nobar bersama Vision+, silakan ikuti akun media sosial Vision+ di @visionplusid (Instagram, Twitter, TikTok & Facebook) untuk informasi acara-acara selanjutnya.

