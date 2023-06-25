Klasemen Sementara MotoGP 2023 Usai MotoGP Belanda 2023: Francesco Bagnaia Kukuh di Puncak, Marc Marquez Stagnan!

KLASEMEN sementara MotoGP 2023 usai MotoGP Belanda 2023 sudah dapat diketahui. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia kukuh di puncak klasemen dengan koleksi 194 poin.

Sementara itu, posisi kedua masih di tempati Jorge Martin (Pramac Ducati) dengan raihan 159 poin dan Marco Bezzecchi di posisi ketiga yang sudah meraih 158 poin. Di sisi lain, Marc Marquez yang absen di sesi balapan utama stagnan di posisi ke-19 dengan koleksi 15 poin.

Minggu (25/6/2023) malam WIB, MotoGP Belanda 2023 rampung digelar. Bagnaia menggila di Sirkuit Assen dan finis pertama.

Ia mengalahkan dua rivalnya yaitu Bezzecchi dan Brad Binder. Bezzecchi finis kedua, sementara Binder menempati posisi ketiga.

Sebelumnya pada sesi sprint race, Bezzecchi keluar sebagai juara. Sayangnya di balapan utama, anak didik Valentino Rossi itu tak bisa mempertahankan pole position yang diraihnya.

Di awal balapan, Bezzecchi langsung meloroti ke posisi ketiga. Tempatnya di ambil oleh Brad Binder, yang melaju kencang dari posisi kelima.

Setelah persaingan sengit, Bezzecchi bisa mengalahkan Binder. Namun, pembalap asal Italia itu tak bisa menyalip Bagnaia, yang finis pertama.