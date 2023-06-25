Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2023 Usai MotoGP Belanda 2023: Francesco Bagnaia Kukuh di Puncak, Marc Marquez Stagnan!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |20:42 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2023 Usai MotoGP Belanda 2023: Francesco Bagnaia Kukuh di Puncak, Marc Marquez Stagnan!
Berikut klasemen sementara MotoGP 2023 kelar MotoGP Belanda 2023 (Foto: MotoGP)
A
A
A

KLASEMEN sementara MotoGP 2023 usai MotoGP Belanda 2023 sudah dapat diketahui. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia kukuh di puncak klasemen dengan koleksi 194 poin.

Sementara itu, posisi kedua masih di tempati Jorge Martin (Pramac Ducati) dengan raihan 159 poin dan Marco Bezzecchi di posisi ketiga yang sudah meraih 158 poin. Di sisi lain, Marc Marquez yang absen di sesi balapan utama stagnan di posisi ke-19 dengan koleksi 15 poin.

Francesco Bagnaia

Minggu (25/6/2023) malam WIB, MotoGP Belanda 2023 rampung digelar. Bagnaia menggila di Sirkuit Assen dan finis pertama.

Ia mengalahkan dua rivalnya yaitu Bezzecchi dan Brad Binder. Bezzecchi finis kedua, sementara Binder menempati posisi ketiga.

Sebelumnya pada sesi sprint race, Bezzecchi keluar sebagai juara. Sayangnya di balapan utama, anak didik Valentino Rossi itu tak bisa mempertahankan pole position yang diraihnya.

Di awal balapan, Bezzecchi langsung meloroti ke posisi ketiga. Tempatnya di ambil oleh Brad Binder, yang melaju kencang dari posisi kelima.

Setelah persaingan sengit, Bezzecchi bisa mengalahkan Binder. Namun, pembalap asal Italia itu tak bisa menyalip Bagnaia, yang finis pertama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement