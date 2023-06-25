Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadi yang Tercepat di Sesi Pemanasan MotoGP Belanda 2023, Fabio Quartararo Tebar Ancaman Jelang Balapan Utama

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |18:32 WIB
Jadi yang Tercepat di Sesi Pemanasan MotoGP Belanda 2023, Fabio Quartararo Tebar Ancaman Jelang Balapan Utama
Fabio Quartararo tebar ancaman jelang balapan utama MotoGP Belanda 2023 (Foto: MotoGP)
A
A
A

JADI yang tecepat di sesi pemansan MotoGP Belanda 2023, Fabio Quartararo tebar ancaman. Pembalap Yamaha Monster Energy itu optimistis bisa bersaing dengan rivalnya untuk raih podium di MotoGP Belanda 2023.

“Saya pikir pada dasarnya hanya ini yang bisa kami lakukan,” ucap Quartararo dikutip dari Crash, Minggu (25/6/2023).

Fabio Quartararo

"Jika kami memulai dengan lebih baik, mungkin kami tetap (di depan), setidaknya di trek ini (Assen),” timpalnya.

Untuk diketahui, Quartararo memang tampil menjanjikan jelang balapan utama MotoGP Belanda 2023. Pembalap asal Prancis itu mampu mengunci posisi keempati di kualifikasi MotoGP Belanda 2023.

Kemudian pada sesi sprint race, Sabtu 24 Juni 2023 malam WIB, Quartararo tampil menjanjikan. Ia finis ketiga di belakang Marco Bezzecchi dan Francesco Bagnaia.

Tak hanya sampai situ, Quartararo mampu menjadi yang tercepat di sesi pemanasan MotoGP Belanda 2023. Ia mengasapi Takaaki Nakagami dan Francesco Bagnaia, yang tempati posisi kedua dan ketiga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement