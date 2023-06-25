Jadi yang Tercepat di Sesi Pemanasan MotoGP Belanda 2023, Fabio Quartararo Tebar Ancaman Jelang Balapan Utama

JADI yang tecepat di sesi pemansan MotoGP Belanda 2023, Fabio Quartararo tebar ancaman. Pembalap Yamaha Monster Energy itu optimistis bisa bersaing dengan rivalnya untuk raih podium di MotoGP Belanda 2023.

“Saya pikir pada dasarnya hanya ini yang bisa kami lakukan,” ucap Quartararo dikutip dari Crash, Minggu (25/6/2023).

"Jika kami memulai dengan lebih baik, mungkin kami tetap (di depan), setidaknya di trek ini (Assen),” timpalnya.

Untuk diketahui, Quartararo memang tampil menjanjikan jelang balapan utama MotoGP Belanda 2023. Pembalap asal Prancis itu mampu mengunci posisi keempati di kualifikasi MotoGP Belanda 2023.

Kemudian pada sesi sprint race, Sabtu 24 Juni 2023 malam WIB, Quartararo tampil menjanjikan. Ia finis ketiga di belakang Marco Bezzecchi dan Francesco Bagnaia.

Tak hanya sampai situ, Quartararo mampu menjadi yang tercepat di sesi pemanasan MotoGP Belanda 2023. Ia mengasapi Takaaki Nakagami dan Francesco Bagnaia, yang tempati posisi kedua dan ketiga.