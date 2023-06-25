Hasil Race 2 MNC MXGP Indonesia 2023: Romain Febvre Terdepan, Jorge Prado Ke-3

HASIL race 2 MNC MXGP Indonesia 2023 sudah dapat diketahui, Minggu (25/6/2023) sore WIB. Romain Febvre dari Kawaski Team Racing MXGP jadi yang tercepat unggul atas dua kompetitornya.

Ia berhasil menyelesaikan balapan 17 lap di Sirkuit Samota, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam waktu 35 menit 57,623 detik. Pembalap asal Prancis itu sukses mengasapi crosser Monster Energy Yamaha MXGP Team, Jeremy Seewer (kedua) dan Jorge Prado di posisi ketiga.

Sedangkan pembalap Indonesia, Hilman Maksum masih belum bisa unjuk gigi pada MXGP Indonesia 2023 ini. Masuk lewat jalur wildcard, crosser KTM itu hanya mampu finis di posisi 17.

Hasil tersebut tak berubah dari yang didapatnya pada Race 1 tadi. Crosser asal Kroya itu nampak asih kesulitan untuk bersaing di kelas utama balapan motocross paling bergengsi di dunia tersebut.

Kemenangan yang diraih oleh Prado dan Febvre di MXGP Indonesia 2023 ini membuktikan bahwa mereka masih terlalu kuat untuk dikalahkan pada musim ini. Sejauh ini, Prado berhasil bercokol di puncak klasemen sementara dengan torehan 505 poin dari 10 balapan musim ini.