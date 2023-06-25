Hasil Pemanasan MotoGP Belanda 2023: Fabio Quartararo Tercepat, Marc Marquez Absen!

Fabio Quartararo jadi yang tercepat di sesi pemanasan MotoGP Belanda 2023 (Foto: MotoGP)

HASIL pemanasan MotoGP Belanda 2023 sudah dapat diketahui, Minggu (25/6/2023) sore WIB. Pembalap Yamaha Monster Energy, Fabio Quartararo jadi yang tercepat di sesi pemanasan.

Sementara itu, posisi kedua dihuni oleh pembalap LCR Honda, Takaaki Nakagami. Sedangkan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) mengekor di tempat ketiga. Di sisi lain, Marc Marquez absen di sesi pemanasan sebab dinyatakan tidak dalam kondisi fit.

Jalannya Sesi Pemanasan

El Diablo -julukan Quartararo- kembali melanjutkan tren positifnya di Sirkuit Assen sepanjang akhir pekan ini. Dia menjadi yang tercepat dengan catatan waktu terbaiknya di angka 1 menit 32,422 detik.

Pembalap asal Prancis itu justru mampu menunjukkan performa terbaiknya di musim ini dalam kondisi yang kurang fit. Seperti diketahui, ibu jari kaki kirinya patah setelah dia mengalami kecelakaan pada tengah pekan lalu saat jogging di Amsterdam.

Quartararo sukses mengalahkan sang juara bertahan, Francesco Bagnaia, di akhir-akhir sesi. Sang jagoan Ducati Lenovo itu pun harus puas berada di tempat ketiga dengan selisih 0,149 detik dari rivalnya itu.

Sementara tempat kedua, diamankan Takaaki Nakagami dari LCR Honda. Rider asal Jepang itu menyelesaikan sesi pemanasan dengan selisih 0,133 detik dari Quartararo.