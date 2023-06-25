Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Motor Alami Kemajuan, Fabio Quartararo Percaya Diri Incar Podium MotoGP Belanda 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |15:02 WIB
Motor Alami Kemajuan, Fabio Quartararo Percaya Diri Incar Podium MotoGP Belanda 2023
Fabio Quartararo ingin raih podium lagi di balapan utama MotoGP Belanda 2023 (Foto: Twitter/FabioQ20)
MOTOR alami kemajuan, Fabio Quartararo percaya diri incar podium MotoGP Belanda 2023. Sang pembalap Monster Energy Yamaha finis ketiga dalam sprint race MotoGP Belanda 2023, Sabtu (24/6/2023) malam kemarin WIB.

Fabio Quartararo sebenarnya finis keempat. Namun, Brad Binder mendapatkan long lap penalty pada lap terakhir.

Brad Binder

Namun, karena tak ada waktu untuk melaksanakan hukumannya tersebut, maka long lap penalti itu berubah menjadi tambahan waktu tiga detik. Dengan demikian, Binder turun dari peringkat ketiga ke kelima.

El Diablo -julukan Quartararo- pun ketiban untung dari nasib sial yang didapat Binder. Pembalap berpaspor Prancis itu naik ke tempat ketiga sehingga mendapatkan podium keduanya tahun ini dan kali pertama dalam sprint. Dia finis di belakang dua penunggang Ducati, Marco Bezzecchi dan Francesco Bagnaia.

Quartararo juga selalu mampu finis di enam besar dalam sesi latihan di Belanda akhiir pekan ini dan mengamankan tempat keempat di grid. Alhasil, ini menjadi akhir pekan terkuatnya selama musim ini.

Oleh karena itu, Quartararo berharap bisa mengulangi prestasinya pada balapan utama MotoGP Belanda 2023 yang digelar Minggu (25/6/2023) malam ini WIB. Dia pun mengakui bahwa performanya memang membaik dari sebelumnya meski harus melaju dalam kondisi ibu jari kakinya yang patah setelah kecelakaan saat jogging pada tengah pekan ini.

“Sejauh ini kami mengalami kesulitan pada semua hari Jumat dan Sabtu, sebenarnya pada akhir pekan. Segalanya menjadi sedikit lebih baik di sini, meskipun kami dapat dengan jelas melihat di mana kami banyak kehilangan,” kata Quartararo dilansir dari Speedweek, Minggu (25/6/2023).

