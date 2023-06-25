Hasil Race 1 MNC MXGP Indonesia 2023 Sumbawa: Jorge Prado Jadi Pemenang, Wakil Indonesia Ke-17

HASIL Race 1 MNC MXGP Indonesia 2023 Sumbawa akan dibahas di sini. Jorge Prado dari Red Bull GASGAS keluar sebagai pemenang.

Prado memenangkan balapan di Sirkuit Samota Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB), setelah mendominasi pada hampir sepanjang balapan. Start di tempat keempat, Prado sukses menanjak hingga akhirnya meraih podium pertama.

Di belakangnya, Romain Febvre menyusul dari tim Kawasaki Racing Team MXGP dengan selisih empat detik. Kemudian, crosser Monster Energy Yamaha MXGP Team, Jeremy Seewer, melengkapi posisi tiga besar.

Ketiga pembalap tersebut berada cukup jauh di depan para pembalap lainnya. Rekan setim Seewer, Glenn Coldenhoff menjadi yang terdekat dengan jarak sembilan detik di tempat keempat. Lalu, Ruben Fernandez dari HRC beradad dua detik di belakangnya.

Pembalap Indonesia yang dapat jalur wildcard, Hilman Maksum, belum bisa menunjukkan tajinya. Pembalap KTM tersebut finis ke-17 dari 19 pembalap yang ikut serta.