HOME SPORTS MOTOGP

Begini Reaksi Brad Binder Usai Gagal Podium di Sprint Race MotoGP Belanda 2023 Gara-Gara Long Lap Penalty

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |08:34 WIB
Begini Reaksi Brad Binder Usai Gagal Podium di Sprint Race MotoGP Belanda 2023 Gara-Gara Long Lap Penalty
Brad Binder menerima hukuman di sprint race MotoGP Belanda 2023 (Foto: Twitter/KTM_Racing)
A
A
A

REAKSI Brad Binder usai gagal podium di sprint race MotoGP Belanda 2023 gara-gara long lap penalty akan dibahas di sini. Sang pembalap Red Bull KTM mendapatkan hukuman tersebut di lap terakhir yang menyebabkannya kena penalti tiga detik.

Sang pembalap asal Afrika Selatan tak punya cukup waktu untuk melaksanakan hukuman long lap penalty karena itu. Alhasil, hukumannya disetarakan menjadi pengurangan tiga detik dari waktu sebenarnya.

Brad Binder

Dengan demikian, Fabio Quartararo dan Aleix Espargaro naik ke peringkat ketiga dan keempat. Di sisi lain, Brad Binder finis di posisi kelima.

Berbicara seusai sprint race di Sirkuit Assen pada MotoGP Belanda 2023, Sabtu (24/6/2023), Binder mengaku tak tahu sudah mendapatkan peringatan. Dia juga tak sadar telah menyentuh daerah hijau di lintasan hingga mendapatkan long lap penalty.

“Sayangnya, ketika balapan, saya sering melewatkan papan pemberitahuan bahwa saya telah mendapatkan peringatan soal track limit, jadi saya tidak tahu bahwa saya menyentuh daerah hijau,” kata Binders, dikutip dari Crash.

“Ketika saya kembali ke paddock, saya bertanya apa yang terjadi kepada tim? Apa yang saya lakukan? Dan mereka katakan bahwa saya menyentuh daerah hijau. Dan sejujurnya, saya masih yakin tidak menyentuhnya,” tambah Binder.

Halaman:
1 2
