HOME SPORTS MOTOGP

Marco Bezzecchi Ogah Besar Kepala Usai Menangi Sprint Race MotoGP Belanda 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |05:54 WIB
Marco Bezzecchi Ogah Besar Kepala Usai Menangi Sprint Race MotoGP Belanda 2023
Marco Bezzecchi ogah besar kepala usai menangkan sprint race MotoGP Belanda 2023 (Foto: Twitter/VR46RacingTeam)
A
A
A

MARCO Bezzecchi ogah besar kepala usai menangi sprint race MotoGP Belanda 2023. Pembalap Mooney VR46 tersebut langsung mengalihkan fokus untuk balapan utama pada hari Minggu (25/6/2023) ini.

Bezzecchi keluar sebagai yang tercepat dalam balapan singkat di Sirkuit Assen pada Sabtu (24/6/2023) kemarin malam WIB. Pembalap asal Italia itu melampaui catatan waktu sekitar 1,294 detik lebih cepat dibandingkan Francesco Bagnaia.

Marco Bezzecchi

"Ini menjadi akhir pekan yang sangat baik bagi saya. Pada sesi Jumat (23/6/2023) kemarin saya sudah tampil cukup cepat. Hari ini, saya berhasil mengatasi kelemahan di sektor pertama yang cukup menyulitkan kemarin," ujar Bezzecchi dilansir dari Speedweek, Sabtu (24/6/2023).

"Saya mendapatkan lap yang bagus pada kualifikasi, terutama di sektor pertama. Beruntungnya, itu cukup baik karena Pecco (Bagnaia) setelah itu tampil cukup cepat dan nyaris menyusul waktu yang saya catatkan," lanjutnya.

Bezzecchi sudah tampil apik sejak hari Jumat (23/6/2023) kemarin dengan menjadi yang tercepat pada tiap sesinya. Dia menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas 1, 2, dan kualifikasi hingga akhirnya di sprint race semalam.

Keberhasilannya merebut pole position membuat anak didik Valentino Rossi itu berpeluang besar meraih kemenangan pada balapan utama nanti malam WIB. Namun, dirinya mengatakan bahwa balapan besok akan berjalan sulit.

Halaman:
1 2

